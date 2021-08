Video/ Italia Argentina (2-3): highlights. Azzurri eliminati ai quarti! Volley

Nulla da fare: l’Italia è stata sconfitta per 3-2 dall’Argentina nella sfida per i quarti di finale del volley maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il sogno a cinque cerchi per Zaytsev e compagni finisce qui contro la corazzata di Mendez, che pure sta vivendo un percorso olimpico da sogno: troppo errori hanno condizionato la prova dei nostri beniamini, specialmente nel secondo e terzo set e tutti sono stati pagati ampiamente dagli azzurri a fischio finale. E dire che pure la squadra di Blengini era partita molto bene: pur dopo un set complicato, l’Italia aveva subito chiuso per 25-21 il primo parziale. Poi gli azzurri calano e commettono troppi errori nei seguenti parziali, vinti con tra merito dall’Argentina, sempre precisa, per 25-23 e 25-22. A un passo dall’eliminazione Blengini scuote i suoi che subito rientrano in partita collezionato il 25-14 al quarto set: pare dunque ancora tutto possibile per i nostri ragazzi, pronti all’impresa in extremis. Pure al tie break, la sorte non è a nostro favore: gli albicelesti, più precisi riescono a vivere per 15-12 e dunque volano con merito in semifinale per il volley maschile delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Aggiungiamo che il KO fa oggi davvero male: era da Barcellona 1992 che l’Italia non usciva ai quarti di finale dei giochi olimpici. Da segnalare al termine della partita, l’eccezionale prova di Juantorena autore di 22 punti, ma pure dello schiacciature di Trento Michieletto, che ne mette a segno 21 (e che fa ben sperare dunque per Parigi 2024): per l’argentina sono 19 punti di Conte e 18 per Palacios.

RISULTATI VOLLEY E BEACH VOLLEY/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta: giapponesi sconfitte!

CLICCA QUI PER I RISULTATI DEL VOLLEY ALLE OLIMPIADI DI TOKYO 2020

IL TABELLINO

ITALIA ARGENTINA 2-3 (25-21; 23-25; 21-25; 25-14; 12-15)

Italia: Kovar , Vettori , Juantorena , Giannelli , Zaytsev , Piano , Colaci , Galassi , Sbertoli , Anzani , Michieletto , Lavia . All. Gianlorenzo Blengini.

Argentina: Pereyra , Poglajen , Conte , Loser , Danani , Sole , Lima , Palacios , De Cecco , Mendez , Ramos . All. Marcelo Rodolfo Mendez.

Diretta/ Nicolai-Lupo Fijalek-Bryl beach volley (risultato finale 2-0): ai quarti!

VIDEO ITALIA ARGENTINA

LEGGI ANCHE:

Video/ Italia Usa (3-2) Volley donne Olimpiadi Tokyo 2020: seconda sconfitta azzurra

© RIPRODUZIONE RISERVATA