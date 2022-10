Diretta Italia Brasile/ Streaming video Rai: big match nella 2^ fase (Mondiali 2022)

DIRETTA ITALIA BRASILE: INIZIA LA 2^ FASE DEI MONDIALI!

Italia Brasile si gioca in diretta alla Rotterdam Ahoy, alle ore 17:15 di martedì 4 ottobre: con questa partita prende ufficialmente il via la seconda fase dei Mondiali volley 2022, almeno per la nostra nazionale femminile. Le ragazze di Davide Mazzanti arrivano a questo appuntamento con il vento in poppa: domenica infatti hanno battuto l’Olanda e hanno così confermato il punteggio pieno nel primo girone, con soli due set persi e la sensazione che questo gruppo possa replicare quanto fatto dai maschi ancora pochi giorni fa, o comunque riuscire a prendersi altre belle soddisfazioni lungo la strada.

DIRETTA/ Italia Olanda (risultato finale 3-1): bellissima vittoria delle Azzurre!

La diretta di Italia Brasile sarà il primo di quattro appuntamenti che le azzurre giocheranno nello spazio di cinque giorni: da qui a sabato sarà un altro tour de force e dunque anche l’aspetto temporale potrà essere importante, perché adesso chiaramente non si scherza più e le avversarie rimaste sono quelle più competitive. Aspettando che le due nazionali facciano il loro ingresso sul parquet della Rotterdam Ahoy, proviamo a fare qualche rapida considerazione circa il modo in cui le nostre ragazze arrivano all’appuntamento con la seconda fase dei Mondiali volley 2022, e come funziona ora la formula di una competizione che è davvero molto lunga e impegnativa.

DIRETTA/ Italia Kenya (risultato finale 3-0): quarta vittoria azzurra ai Mondiali!

ITALIA BRASILE DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Brasile sarà trasmessa su Rai Due: ancora una volta quindi appuntamento classico sulla televisione di stato, come già era stato nel corso della prima fase dei Mondiali volley femminile 2022. La partita della nostra nazionale quindi sarà in chiaro per tutti; ricordiamo comunque che in assenza di un televisore sarà possibile seguire il match anche con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile con il sito o l’app di Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA BRASILE SU RAIPLAY

Diretta/ Italia Belgio (risultato finale 3-1): Egonu batte Herbots!

DIRETTA ITALIA BRASILE: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Italia Brasile dobbiamo dire che le azzurre di Davide Mazzanti hanno fatto finora un figurone: le cinque vittorie in altrettante partite parlano ovviamente da sole, anche se poi bisognerebbe approfondire e dire che contro Portorico e Kenya l’Italia non è stata esattamente perfetta, soprattutto nella prima partita ha seriamente rischiato di lasciare per strada almeno due set ma anche contro le africane ha avuto un approccio morbido che avrebbe potuto causare almeno un prolungamento della partita. La controprova tuttavia l’abbiamo avuta nei due big match, quelli contro Belgio e Olanda.

Qui incredibile il modo in cui le azzurre, nella prima sfida, hanno girato una situazione complicatissima sfruttando un set point annullato in maniera incredibile, e anche contro l’Olanda sono riuscite ad elevare il livello di gioco quando maggiormente serviva. Il gruppo è coeso, ha straordinaria qualità e una Paola Egonu che come al solito si conferma devastante anche a questi livelli; la diretta di Italia Brasile sarà una partita tutt’altro che semplice, ma noi siamo fiduciosi che le nostre ragazze possano regalarci un’altra vittoria. Vedremo allora quello che succederà alla Rotterdam Ahoy…











© RIPRODUZIONE RISERVATA