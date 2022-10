Diretta Italia Olanda/ Streaming video Rai: finisce il girone, Mondiali volley

Italia Olanda, in diretta dal GelreDome della città olandese di Arnhem, è l’appuntamento fissato alle ore 16.00 di questo pomeriggio, domenica 2 ottobre, con la partita di volley che chiude gli impegni della nostra Nazionale nel girone della prima fase dei Mondiali di pallavolo femminile 2022. Sicuramente Italia Olanda è la partita più attesa della prima fase, finora le Azzurre del c.t. Davide Mazzanti hanno sempre vinto ma non sempre hanno convinto, perché ci sono state sofferenze in particolare contro Portorico e contro il Belgio, che ci ha tolto un set ma avrebbe potuto farci ancora più male. Va anche detto che il cammino è lungo e naturalmente per le ragazze dell’Italia, campionesse d’Europa in carica e vincitrici della Nations League 2022, gli obiettivi vanno certo molto al di là della prima fase.

Attenzione però naturalmente alla diretta di Italia Olanda: oggi giocheremo contro le padrone di case, Nazionale di ottimo livello e con in palio una vittoria che sarebbe molto preziosa perché la formula dei Mondiali di pallavolo femminile 2022 prevede che nella seconda fase ci si porti dietro i risultati del primo girone, di conseguenza una vittoria oggi sarebbe già un passo avanti verso i quarti di finale prima di affrontare le quattro migliori squadre del girone D nei prossimi giorni. L’attesa è grande, la diretta di Italia Olanda che cosa ci dirà?

ITALIA OLANDA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Olanda sarà garantita in chiaro per tutti gli appassionati di volley: l’appuntamento sarà infatti garantito su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando, e di conseguenza anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play. Appuntamento anche per gli abbonati alla tv satellitare, che potranno seguire Italia Olanda in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena (canali numero 201 e 204) e in diretta streaming video tramite Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DI ITALIA OLANDA

DIRETTA ITALIA OLANDA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Olanda, abbiamo già tratteggiato un bilancio di quanto fatto finora dalle Azzurre nei Mondiali di volley femminile. Le prestazioni non ci hanno convinti del tutto, ma i risultati sono sempre arrivati ed è questo l’aspetto più significativo perché il torneo iridato di pallavolo rappresenta per le donne una sorta di maratona: nove partite tra la prima e la seconda fase a gironi prima di arrivare all’eliminazione diretta solo per le migliori otto squadre, quindi a partire dai quarti di finale per un totale di 12 incontri da disputare per chi arriverà fino in fondo. Insomma, chi punta all’obiettivo più grande non può essere al top nelle prime partite, nelle quali abbiamo anzi apprezzato la capacità delle nostre ragazze di uscire sempre bene dai momenti difficili.

La diretta di Italia Olanda è però un passaggio molto importante, perché pure le padrone di casa (anche grazie alla spinta del pubblico) puntano apertamente a raggiungere almeno la fase ad eliminazione diretta e ha le potenzialità per riuscirci. Considerando che nella seconda fase incroceremo Cina, Brasile e Giappone, è chiaro che almeno una di queste cinque Nazionali si dovrà fermare ai gruppi e quindi una vittoria oggi ci porrebbe in vantaggio sulle Orange. Possiamo dire che per le ragazze del c.t. Davide Mazzanti di fatto cominci oggi la prima fase, ecco perché Italia Olanda è così importante…











