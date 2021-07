Diretta Italia Canada/ Streaming video tv, softball Olimpiadi 2020 Tokyo (26 luglio)

DIRETTA ITALIA CANADA SOFTBALL DONNE OLIMPIADI 2020 TOKYO

Italia Canada è in diretta dallo Yokohama Stadium, e inizia alle ore 07:00 di lunedì 26 luglio: come sempre l’orario è da considerarsi di casa nostra, e questa partita è l’ultima nel primo turno del torneo di softball alle Olimpiadi 2020 Tokyo. Le azzurre sono quasi eliminate, pur se prendendosi una vittoria oggi potrebbero ancora sperare di arrivare a giocarsi il match per la medaglia di bronzo: purtroppo la differenza di livello rispetto al contesto europeo si è fatta sentire e le nostre ragazze, pur non demeritando sul piano dell’impegno, hanno finora pagato dazio alle nazionali più forti.

Risultati Judo Taekwondo/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live: c'è Fabio Basile

Vedremo cosa succederà oggi nella diretta di Italia Canada, una partita che come detto può facilmente rappresentare il commiato della nostra nazionale di softball alle Olimpiadi 2020 Tokyo; le canadesi invece proseguono il loro cammino o almeno così dovrebbe essere, anche la differenza di motivazioni potrebbe essere importante nel definire il risultato di questo incrocio ma tra poco a Yokohama si giocherà, e dunque potremo scoprire cosa succederà e se le nostre ragazze sapranno regalarsi una vittoria che sarebbe comunque importante, a prescindere da tutto.

Risultati Tiro Arco-Tiro a segno/ Olimpiadi Tokyo 2020 diretta live: Bacosi per l'oro

DIRETTA ITALIA CANADA SOFTBALL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE OLIMPIADI 2020

Anche la diretta tv di Italia Canada softball, come tutte le Olimpiadi 2020 Tokyo, potrebbe essere garantita dalla Rai: specifichiamo che i canali di riferimento sono Rai Due, Rai Sport e Rai Sport + e che la televisione di stato trasmetterà 200 ore in diretta, scegliendo di volta in volta le discipline e i momenti da seguire. La Rai non dovrebbe avere un servizio di diretta streaming video, che sarà invece affidato a Discovery +: la piattaforma è di fatto quella che trasmette integralmente le Olimpiadi 2020 Tokyo, sarà necessario un abbonamento che è incluso nel pacchetto per i clienti Amazon Prime e Eurosport Player. A questo proposito gli abbonati DAZN potranno servirsi del portale per seguire i canali di Eurosport.

Risultati Volley e Beach volley/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live: ancora Italia

DIRETTA ITALIA CANADA SOFTBALL OLIMPIADI 2020 TOKYO: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Canada chiude per le azzurre la prima fase nel torneo di softball alle Olimpiadi 2020 Tokyo, e forse chiude anche il cammino: abbiamo visto nei giorni scorsi che queste ragazze sono abituate a dominare in ambito europeo, hanno vinto 12 titoli continentali e altre 8 sono arrivate in finale ma, da queste parti, il softball è uno sport chiaramente meno popolare e praticato che in altre latitudini, e infatti la differenza si vede. Impressiona il fatto che l’Italia abbia giocato le prime tre partite della competizione senza mai riuscire a segnare, nemmeno un singolo punto; contro il Giappone come sempre ha mostrato un’ottima difesa e ha tenuto botta sul pareggio per tre inning, ma poi quando le nipponiche hanno alzato ritmo e qualità delle giocate è calato il buio. Ora dopo l’impegno di domenica, contro il Messico, l’Italia torna in campo per sfidare un Canada che ha vinto le partite che doveva vincere, ha demolito l’Australia per 7-1 e dunque parte favorito contro di noi…



© RIPRODUZIONE RISERVATA