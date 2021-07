Diretta Italia Canada/ Volley, streaming video tv: debutto alle Olimpiadi 2020 Tokyo

DIRETTA ITALIA CANADA: GLI AZZURRI DANNO IL VIA AL TORNEO DI VOLLEY MASCHILE

Italia Canada, in diretta dalla Ariake Arena di Tokyo, è la partita di volley maschile in programma oggi, sabato 24 luglio 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 2.00 secondo il fuso orario italiano (ma saranno le 9 del mattino in Giappone). Comincia l’avventura alle Olimpiadi 2020 di Tokyo della nazionale italiana maschile di pallavolo: gli azzurri anzi saranno i primi a scendere in campo per la fase a gironi del torneo e pure lo faranno contro una selezione agguerrita e sempre temibile come è quella della foglia d’acero.

Olimpiadi Tokyo 2020/ Streaming video e diretta tv: come seguire gare, oggi 24 luglio

Pure la squadra di Blengini non sarà da meno: dopo la delusione dell’argento a Rio 2016 la nostra nazionale è decisa a compiere il sogno a cinque cerchi e dunque è pronta a dare il massimo, fin dal match di debutto.

DIRETTA ITALIA CANADA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Segnaliamo subito che la sfida di volley maschile tra Italia e Canada sarà sicuramente visibile in diretta streaming video sulla piattaforma in abbonamento Discovery +, che ha acquisto i diritti per la copertura completa delle Olimpiadi 2020 di Tokyo. Da segnalare che il servizio sarà pure incluso nel pacchetto per i clienti Amazon Prime, Eurosport Player e Tim Video. Va aggiunto che, stando alle ultime indicazioni, la partita degli azzurri non dovrebbe essere visibile in diretta tv, anche se la Rai, che garantisce almeno 200 ore di diretta per gli interi Giochi, potrebbe comunque decidere di aprire una finestra su questo incontro

"Non affronto un israeliano"/ Judo, Nourine si ritira:"Causa palestinese più grande"

DIRETTA ITALIA CANADA: IL CONTESTO

Impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Italia e Canada di volley maschile, primo incontro per le Olimpiadi 2020 di Tokyo, pure ci pare doveroso dare un migliore contesto all’incontro che ci attenderà solo questa notte alle 2.00. La sfida, come possiamo ben immaginare, si annuncia bollente: i nostri beniamini dopo tutto se la vedranno con la formazione canadese, arrivata quinta a Rio 2016 e medaglia di bronzo agli ultimi giochi della NORCECA. Non proprio una passeggiata considerato poi che si tratta solo del debutto delle Olimpiadi nipponiche e che dunque un po’ di nervosismo si farà sentire. Pure l’Italia, con merito rimane tra le grandi favorite alle Olimpiadi 2020 di Tokyo: la squadra di Blengini si è preparata con cura estrema all’impegno a cinque cerchi e pure nelle ultime amichevoli pre olimpiche non ha deluso, battendo pure nei giorni scorsi la Russia (per 3-1) e la Tunisia, con il risultato di 3-0. Insomma gli azzurri hanno dalla loro carattere e condizione: chissà però che accadrà questa notte sul taraflex nipponico!

Kentaro Kobayashi/ Licenziato il direttore cerimonia apertura: derise l'Olocausto

© RIPRODUZIONE RISERVATA