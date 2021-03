Diretta/ Italia Irlanda del Nord (Qual. Mondiali) streaming Rai: Azzurri, si riparte

DIRETTA ITALIA IRLANDA DEL NORD: MANCINI CHIEDE MENTALITÀ DAI SUOI!

Italia Irlanda del Nord, in diretta giovedì 25 marzo 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Ennio Tardini di Parma, sarà una sfida valevole per la prima giornata delle qualificazioni ai Mondiali di calcio del 2022 in Qatar. Ripartono gli azzurri dopo la vittoria nel girone di Nations League e in attesa di vivere l’Europeo del 2020, slittato di un anno ma, salvo modifiche, da giocare sempre a Roma nella prima fase. Mancini ritrova i suoi azzurri dopo l’ultima vittoria in Bosnia del 18 novembre scorso: il CT negli ultimi giorni ha parlato di avere già le idee molto chiare riguardo le convocazioni per l’Europeo e di voler al massimo apportare un paio di modifiche in quella che è una lista di convocati già chiara nella sua mente. C’è ora però da iniziare anche un cammino verso il Mondiale del 2022, anche per vendicare la cocente esclusione da quello del 2018. L’Irlanda del Nord è una delle avversarie degli azzurri, britannici da prendere con le molle e che hanno perso solo allo spareggio contro la Slovacchia la qualificazione agli Europei: ma al contrario di 4 anni fa, quando la presenza della Spagna fu una nemesi, il girone sembra decisamente più abbordabile per l’Italia.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE ITALIA IRLANDA DEL NORD

La diretta tv di Italia Irlanda del Nord sarà trasmessa in chiaro per tutti dalla tv di Stato, con Rai 1 che garantirà la diretta dallo stadio Ennio Tardini di Parma. Ovviamente disponibile anche il servizio di diretta streaming video, attivando l’applicazione o collegandosi al sito Rai Play su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA DI ITALIA-IRLANDA DEL NORD SU RAIPLAY.

PROBABILI FORMAZIONI ITALIA IRLANDA DEL NORD

Le probabili formazioni della sfida tra Italia e Irlanda del Nord presso lo stadio Ennio Tardini. I padroni di casa allenati da Roberto Mancini scenderanno in campo con un 4-3-3 e questo undici titolare: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Acerbi, Spinazzola; Pellegrini, Locatelli, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Ian Baraclough con un 5-3-2 così disposto dal primo minuto: Peacock-Farrell; Ballard, Evans, Cathcart; Kennedy, McNair, Smith, McCann, Dallas; Magennis, Boyce.

QUOTE E PRONOSTICO

Per quanto riguarda tutti coloro che vorranno scommettere sul match tra Italia e Irlanda del Nord, le quote del bookmaker Snai fissano a 1.14 il moltiplicatore per chi punterà sul successo interno, a 7.00 la quota relativa al pareggio per la quale si potrà scommettere sul segno X, ed infine chi deciderà di investire sull’affermazione esterna riceverà 19.00 volte la posta scommessa.

