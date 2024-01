DIRETTA ITALIA ISRAELE/ Video streaming Rai: focus sulle avversarie (Europei pallanuoto 2024, oggi 5 gennaio)

DIRETTA ITALIA ISRAELE: FOCUS SULLE AVVERSARIE

Mentre si avvicina la diretta di Italia Israele, spendiamo qualche parola in più sulle prime avversarie del Setterosa negli Europei di pallanuoto femminile 2024. Innanzitutto, Israele avrebbe dovuto ospitare questa manifestazione, ma purtroppo ha dovuto rinunciare e le ragazze israeliane vorranno onorare al massimo la loro presenza ad Eindhoven. Sicuramente parliamo di una Nazionale in crescita, tanto che Israele si è meritata l’inserimento nella cosiddetta Division 1 grazie ai risultati degli ultimi anni, cominciando dal sesto posto nella scorsa edizione degli Europei, giocata nel 2022.

Israele ottenne il terzo posto nella fase a gironi, con cui si qualificò per i quarti di finale, dove perse con un pesante 14-4 contro la Grecia, poi nelle partite di piazzamento ecco una vittoria contro la Croazia e una sconfitta contro l’Ungheria per il sesto posto finale. L’anno scorso sono invece arrivati il settimo posto alla World Cup e il decimo posto ai Mondiali, legittimando così per Israele il ruolo fra le otto migliori squadre d’Europa, anche se crescere ancora sembra essere piuttosto complicato… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA ITALIA ISRAELE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Israele sarà garantita in chiaro per tutti da Rai Sport, canale che trasmette le partite del Setterosa agli Europei di pallanuoto femminile 2024 al numero 58 del telecomando. Ricordiamo che sarà possibile seguire anche in diretta streaming video Italia Israele, come al solito tramite il sito di Rai Play, oppure con la relativa app.

IL DEBUTTO DEL SETTEROSA

Italia Israele, in diretta dalla piscina del Pieter van den Hoogenband Zwemstadion di Eindhoven, in Olanda, si giocherà alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, venerdì 5 gennaio, per gli Europei di pallanuoto femminile 2024 nei quali farà oggi il proprio esordio il Setterosa. L’Olanda ha sostituito per evidenti motivi Israele, a cui la LEN aveva inizialmente assegnato l’organizzazione di questa rassegna continentale che apre un periodo a dir poco intenso (troppo?) per la pallanuoto. Infatti già il mese prossimo ci saranno gli anomali Mondiali che Doha organizzerà a febbraio sette mesi dopo i precedenti e naturalmente nel mirino per tutti ci sono le Olimpiadi di Parigi 2024.

La diretta di Italia Israele aprirà quindi settimane fondamentali per il Setterosa, che tra gli Europei e i Mondiali si gioca speranze di podi e trionfi ma andrà anche a caccia della qualificazione per i Giochi olimpici, per i quali restano tre posti da assegnare fra Eindhoven e Doha. Il cammino si prospetta affascinante e allora ricordiamo che la partita contro Israele apre il girone B degli Europei di pallanuoto femminile 2024 che comprende pure Spagna e Francia: si giocherà ogni giorno da oggi a domenica, motivo in più per cui sarebbe fondamentale cominciare con il piede giusto oggi. Che cosa ci dirà la diretta di Italia Israele?

DIRETTA ITALIA ISRAELE: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta di Italia Israele, dobbiamo ripetere il discorso già fatto ieri per gli uomini, perché le modifiche nel regolamento degli Europei di pallanuoto accomunano uomini e donne. Ecco allora che pure in Olanda partecipano 16 squadre suddivise in quattro gironi, ma le migliori otto sono inserite nella cosiddetta Division 1 costituita dai gruppi A e B, mentre i gironi C e D compongono la Division 2. Le prime due del gruppo dell’Italia si qualificheranno immediatamente per i quarti di finale, mentre la terza e la quarta dovranno passare tramite un turno aggiuntivo di spareggio contro le prime due del girone D.

Israele potrebbe essere l’anello debole del nostro gruppo e per dire la verità anche la Francia dovrebbe essere un gradino sotto il Setterosa – fermo restando che parliamo comunque delle migliori otto Nazionali d’Europa – quindi raggiungere le prime due posizioni è il primo fondamentale obiettivo di questa intensa avventura olandese, nella quale giocheremo domani contro le francesi e domenica con la Spagna in quello che, a quel punto, potrebbe essere “solo” il match per il primo posto. Qualificarsi immediatamente ai quarti, evitare le possibili insidie del playoff e soprattutto godere di qualche giorno di riposo in più: gli obiettivi sono molto chiari, la diretta di Italia Israele ci farà iniziare con il piede giusto?











