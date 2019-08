Diretta Italia Olanda/ Streaming video Rai: azzurre per Tokyo! (volley donne)

Italia Olanda è la terza partita del torneo di qualificazione olimpica del volley femminile: siamo in campo alle ore 21:15 di domenica 4 agosto a Catania, dove le ragazze di Davide Mazzanti proveranno a staccare il pass per le Olimpiadi di Tokyo in programma la prossima estate. Il torneo, come sappiamo, si divide in due fasi ma alle azzurre potrebbe bastare soltanto la prima: ci sono infatti 24 nazionali che sono divise in sei gironi, naturalmente si affronta un round robin nel quale farà fede la classifica finale. La prima squadra otterrà subito la qualificazione ai Giochi, mentre altre dovranno eventualmente giocare un altro torneo; dunque la grande speranza del nostro gruppo al femminile è quello di qualificarsi subito per Tokyo, e la partita di oggi è decisiva. Andiamo dunque a valutare cosa potrebbe succedere nella diretta di Italia Olanda, che aspettiamo ormai tra poche ore.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Segnaliamo che la diretta tv di Italia Olanda potrà essere seguita sulla televisione di stato: nello specifico il canale di riferimento è Rai Due, che è disponibile anche in alta definizione qualora abbiate una televisione adatta allo scopo. Naturalmente ci sarà anche la possibilità di seguire questa partita di volley femminile in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e semplicemente visitando il sito ufficiale dell’emittente, all’indirizzo www.raiplay.it, per poi selezionare il vostro canale di riferimento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA OLANDA: I PRECEDENTI

In Italia Olanda dunque le ragazze di Davide Mazzanti inseguono un sogno: quello di prendersi la qualificazione diretta alle Olimpiadi di Tokyo. Purtroppo i colori azzurri non hanno mai particolarmente brillato a livello di cinque cerchi; un discorso che fa riferimento anche agli uomini, ma c’è anche la grande delusione delle donne che nel 2012, a Londra, avevano sicuramente un gruppo in grado di vincere ma si erano arenate sulla Corea del Sud. Oggi l’Italia gioca questo torneo con lo status di vice campione del mondo in carica, ma deve fare i conti con un’Olanda che a Rio de Janeiro, tre anni fa, era stata capace di raggiungere il quarto posto che ha poi ripetuto agli ultimi Mondiali, e inoltre è giunta seconda agli Europei del 2017. Un’avversaria che dunque dobbiamo definire tosta; noi però giochiamo in casa e dunque avremo il supporto del nostro pubblico, speriamo che questo possa fare la differenza e possiamo staccare il pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020.



© RIPRODUZIONE RISERVATA