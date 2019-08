Diretta Italia Kenya/ Streaming video Rai: azzurre per le Olimpiadi di Tokyo (volley)

Italia Kenya, in diretta dal PalaCatania, è la partita di volley femminile in programma oggi venerdì 2 agosto: fischio d’inizio fissato per le ore 21,15 per questo primo incontro della tre giorni siciliana del Torneo di qualificazione olimpica per Tokyo 2020. Dopo quindi le emozioni della Nations league, dove l’Italia ha fatto benissimo nella fase a gironi, ma ha poi pero una grandissima occasione di podio nella Final four cinese, la nazionale di Davide Mazzanti torna in campo a Catania con le batterie ricaricate, viste le pur poche vacanze concesse: nel mirino il pass per la prossima rassegna a cinque cerchi, vero obbiettivo delle azzurre per questa estate così densa di impegni (e che pure le vedrà impegnate negli Europei). Per raggiungere tale traguardo quindi la nostra Italia affronterà in questo fine settimana di fila Kenya, Belgio e Olanda: primo step la squadra africana, che non conosciamo, ma che pur sfavorita potrebbe riservarci qualche scherzetto.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE ITALIA KENYA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la diretta Italia Kenya di questa sera alle ore 21.15, come pure gli altri match delle azzurre per il torneo di qualificazione olimpica di Tokyo 2020 saranno visibili in diretta tv sulla tv di stato. Appuntamento con la squadra di Mazzanti su Rai Due: diretta streaming video degli incontri assicurata tramite il noto portale Raiplay. CLICCA PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI DUE

DIRETTA ITALIA KENYA: IL CONTESTO

Dopo l’avventura in Nations league si entra nella fase più calda dell’estate della nazionale italiana di volley femminile: Mazzanti e le sue ragazze infatti si giocheranno in questo fine settimana e in appena tre match le proprio chance di prendere parte alla prossime Olimpiadi di Tokyo 2020 e si tratta di un’occasione davvero unica data la formula del torneo e i pochi biglietti disponibili per la prossima rassegna dei cinque cerchi. Ecco quindi che oggi vincere contro la nazionale africana sarà quando mai fondamentale: l’Italia non si può permettere alcun passo falso, considerato pure un certo nome e tradizione da difendere. Va però pure detto che oggi, match di esordio, giocheremo contro l’ignoto. La squadra keniota (numero 20 nel ranking mondiale) non frequenta le maggiori manifestazione della Fivb e di fatto ci risulta quasi sconosciuta nella sua attuale formazione. Proprio per questo le nostre ragazze dovranno essere più che mai concentrate a non concedere alle avversarie alcun spazio, ma non sarà facile, anche perchè il caloroso pubblico siciliano e la posta in gioco potrebbe condizionarci nelle prime battute.



