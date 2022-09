DIRETTA ITALIA POLONIA/ Video streaming Rai Uno: una storia legata alla finale

DIRETTA ITALIA POLONIA: IL PERSONAGGIO

Siamo ormai pronti a vivere la diretta di Italia Polonia, finale dei Mondiali volley 2022. C’è una figura che se vogliamo accomuna le due nazionali in campo a Katowice, ed è quella di Andrea Anastasi: ha guidato la nazionale italiana in due diversi momenti, nella prima occasione ha vinto due volte la World League e un bronzo alle Olimpiadi (del 2000) così come un argento europeo, mentre nella seconda il suo miglior risultato è stato il quarto posto ai Mondiali del 2010. Tra il 2011 e il 2013 invece Anastasi è stato il Commissario Tecnico della Polonia.

La vittoria della World League nel 2012 è stata la prima di sempre per questa federazione, ma già in precedenza Anastasi aveva condotto la Polonia alla qualificazione alle Olimpiadi di Londra, grazie alla medaglia d’argento nella World Cup. Terzo agli Europei dello stesso 2011, non ha raccolto maggiori soddisfazioni ma certamente la federazione polacca gli deve molto, perché di fatto anche grazie a lui questo gruppo è poi salito sul tetto del mondo nel 2014, ripetendosi quattro anni più tardi. Ora nella diretta di Italia Polonia i biancorossi vanno a caccia del bis, ma naturalmente gli azzurri sono più combattivi che mai: vedremo come andranno le cose… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ITALIA POLONIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Polonia è disponibile su Rai Uno: anche la finale dei Mondiali volley 2022, come tutte le partite degli azzurri in questa competizione, viene dunque trasmessa in chiaro e in questo caso dovrete visitare il canale 1 della televisione di stato. In assenza di un telecomando sarà poi possibile assistere al match anche in diretta streaming video: l’eventualità non comporta costi aggiuntivi, basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito di Rai Play, oppure installarne la relativa app. Per il resto, va segnalato che la diretta tv di Italia Polonia – con relativa diretta streaming video grazie a Sky Go – sarà trasmessa anche dai canali della televisione satellitare, con visione riservata agli abbonati. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

ITALIA POLONIA: PER IL TITOLO!

Italia Polonia è in diretta dalla Spodek di Katowice, ed è la finale dei Mondiali volley 2022: si gioca alle ore 21:00 di domenica 11 settembre. Gli azzurri sono finalmente tornati a disputare il match per il titolo dopo 24 anni: dal trionfo del 1998, ultimo di tre consecutivi, non avevano più raggiunto quel livello ma adesso finalmente ci sono, e sperano ovviamente di completare un lavoro al momento “fermo” al netto 3-0 contro la Slovenia, che ha nuovamente certificato la nostra forza in questa competizione.

Di fronte c’è la Polonia campione del mondo in carica: la nazionale dell’Est Europa ha vinto le ultime due edizioni del torneo e dunque almeno sulla carta dà la sensazione di partire favorita, ma chiaramente noi siamo i campioni d’Europa e sappiamo bene di potercela giocare, anche perché dall’ultimo trionfo polacco sono passati 4 anni. Vedremo dunque quello che succederà nella diretta di Italia Polonia, mentre aspettiamo che la finale dei Mondiali volley 2022 prenda il via proviamo a fare qualche rapida considerazione sui temi principali della sfida che potrebbe consegnarci il titolo iridato.

DIRETTA ITALIA POLONIA: RISULTATI E CONTESTO

Italia Polonia, ci siamo: la nazionale di Ferdinando De Giorgi è arrivata in fondo ai Mondiali volley 2022, adesso rimane un ultimo gradino per festeggiare davvero. Già essere arrivati al match per il titolo è tanto: lungo il percorso abbiamo eliminato la Francia campione olimpica in carica e poi una Slovenia che negli ultimi anni si è mostrata competitiva, e quindi il 3-0 rifilato ai balcanici è tutt’altro che scontato. Adesso la Polonia, una squadra che a livello mondiale è arrivata al top in poco tempo e da lì non si è più spostata.

Nei Mondiali volley 2022, esattamente come noi, ha sempre vinto e in panchina ha un grande selezionatore come Nikola Grbic. Nelle ultime due gare si è imposta al tie break: prima contro gli Stati Uniti che aveva già battuto nella fase a gironi, poi contro il Brasile in una semifinale straordinaria. Come detto il fatto di difendere il doppio Mondiale rende la Polonia leggermente favorita, ma la verità è che mai come questa volta si parte dallo 0-0: vedremo allora quello che succederà a Katowice, tra qualche ora sarà tempo di vivere la diretta di Italia Polonia per la finale dei Mondiali volley 2022…

