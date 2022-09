Diretta Italia Slovenia/ Streaming video Rai: per la finale! Mondiali volley 2022

DIRETTA ITALIA SLOVENIA: SEMIFINALE MO DIALI 2022!

Italia Slovenia, in diretta dalla Spodek Arena della città polacca di Katowice, è la semifinale che si giocherà alle ore 21.00 di questa sera, sabato 10 settembre, per i Mondiali di pallavolo maschile 2022. In palio naturalmente c’è un posto nella finale di domani, che sarebbe la prima dopo 24 anni per gli Azzurri e la prima di tutti i tempi per la Slovenia, una Nazionale che è ormai stabilmente ai vertici del volley internazionale, come dimostrano i tre secondi posti nelle ultime quattro edizioni degli Europei. Presentando la diretta di Italia Slovenia allora ci torna subito in mente la finale degli Europei 2021 proprio a Katowice, che vide il successo per 3-2 dell’Italia del c.t. Fefè De Giorgi, che adesso ritrova la Slovenia sulla sua strada in un’altra partita di fondamentale importanza.

De Giorgi era presente da giocatore in tutti i Mondiali vinti dall’Italia della Generazione di Fenomeni negli anni Novanta e adesso naturalmente sogna di salire sul tetto del mondo anche da allenatore con il nuovo ciclo che ha avviato proprio con l’oro agli scorsi Europei. Il morale è alto dopo la vittoria in cinque set nel quarto di finale contro i campioni olimpici della Francia, una partita che l’Italia ha giocato veramente bene e ha meritato di vincere. Adesso però c’è ancora un ostacolo da superare per tornare in finale, traguardo che ancora ci manca nel XXI secolo: che cosa ci dirà la diretta di Italia Slovenia?

DIRETTA ITALIA SLOVENIA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Slovenia sarà garantita in chiaro per tutti gli appassionati di volley: l’appuntamento sarà infatti garantito su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando, e di conseguenza anche in diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play, sempre con la telecronaca di Maurizio Colantoni e il commento tecnico di Andrea Lucchetta. Appuntamento anche per gli abbonati alla tv satellitare, che potranno seguire Italia Slovenia in diretta tv su Sky Sport Action (206) e in diretta streaming video tramite Sky Go. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI ITALIA SLOVENIA SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA SLOVENIA: IL CONTESTO

Verso la diretta di Italia Slovenia, questa semifinale dei Mondiali di pallavolo ci metterà di fronte la Nazionale meno blasonata tale prime quattro, ma che come abbiamo visto negli ultimi anni è una costante ai vertici. Vietato sottovalutare la Slovenia e in tal senso il ricordo della finale europea dell’anno scorso sarà prezioso: servirono cinque set agli Azzurri per conquistare la vittoria. Le premesse sicuramente sono ottime, perché finora tutto è andato bene per Simone Giannelli e compagni in questi Mondiali di volley 2022.

L’Italia ha superato la fase a gironi con tre vittorie per 3-0: il nostro gruppo non era il più difficile, ma non lasciare per strada nemmeno un set è stata senza dubbio una eccellente dimostrazione di forza. L’ottavo contro Cuba è stata forse la prestazione meno convincente, ma la vittoria per 3-1 è comunque arrivata, spalancandoci le porte dell’attesa sfida contro la Francia. Mercoledì gli Azzurri hanno giocato molto bene e avrebbero meritato di ottenere una vittoria anche più netta del 3-2 finale, abbiamo pagato ancora un gap in termini di capacità di sfruttare le occasioni decisive rispetto ai campioni olimpici, aspetto che ci è costato due set, ma in termini di gioco l’Italia è stata migliore e infine la vittoria è arrivata, con Yuri Romanò, Daniele Lavia e Gianluca Galassi in particolare evidenza.

