Diretta Italia Polonia/ Streaming video tv, volley maschile Olimpiadi 2020 Tokyo

DIRETTA ITALIA POLONIA VOLLEY MASCHILE OLIMPIADI TOKYO 2020

Italia Polonia è in diretta dalla Ariake Arena, e inizia alle ore 7:20 di lunedì 26 luglio (orario di casa nostra): è la seconda giornata nel torneo di volley maschile alle Olimpiadi Tokyo 2020, ed è questa la partita più tosta che gli azzurri affrontano nella prima fase. Non c’è bisogno di presentare l’avversaria (ma lo faremo più avanti), possiamo comunque dire che i ragazzi di Gianlorenzo Blengini hanno avuto un approccio particolarmente complesso ai Giochi, vincendo sì la prima partita ma anche lasciando per strada un punto contro il Canada, punto che potrebbe essere molto importante.

Dobbiamo chiaramente dire che la qualificazione ai quarti di finale non dovrebbe sfuggirci, ma perdere il primo posto nel girone o addirittura arrivare terzi potrebbe cambiare del tutto, e non in meglio, il cammino verso le medaglie e un oro che è sempre stato stregato; vedremo allora quello che succederà nella diretta di Italia Polonia, una partita importante non solo per la qualità degli sfidanti ma anche perché ci permetterà di avere una reale dimensione del nostro valore, in vista di un torneo che alle Olimpiadi 2020 Tokyo sarà particolarmente lungo e impegnativo.

DIRETTA ITALIA POLONIA VOLLEY MASCHILE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE OLIMPIADI 2020

Anche la diretta tv di Italia Polonia volley maschile, come tutte le Olimpiadi 2020 Tokyo, potrebbe essere garantita dalla Rai: specifichiamo che i canali di riferimento sono Rai Due, Rai Sport e Rai Sport + e che la televisione di stato trasmetterà 200 ore in diretta, scegliendo di volta in volta le discipline e i momenti da seguire. La Rai non dovrebbe avere un servizio di diretta streaming video, che sarà invece affidato a Discovery +: la piattaforma è di fatto quella che trasmette integralmente le Olimpiadi 2020 Tokyo, sarà necessario un abbonamento che è incluso nel pacchetto per i clienti Amazon Prime e Eurosport Player. A questo proposito gli abbonati DAZN potranno servirsi del portale per seguire i canali di Eurosport.

DIRETTA ITALIA POLONIA VOLLEY MASCHILE OLIMPIADI TOKYO 2020: RISULTATI E CONTESTO

Ci avviciniamo allora alla diretta di Italia Polonia sapendo che la partita è complessa: curiosamente nelle ultime quattro edizioni delle Olimpiadi la nazionale dell’Est Europa ha sempre centrato il quinto posto, quindi da una parte non è mai riuscita ad arrivare in semifinale ma dall’altra ha anche ottenuto sempre una posizione nei quarti, a conferma del proprio valore. Da questo punto di vista parla la doppia vittoria negli ultimi due Mondiali; sappiamo che il selezionatore della Polonia è dal 2108 Vital Heynen, il belga è un volto particolarmente noto in Italia perché nelle ultime due stagioni ha allenato Perugia, vincendo due Supercoppe ma non riuscendo a mettere le mani su trofei più importanti. Contro gli azzurri sarà una sfida abbastanza particolare anche per lui; è facile che la diretta di Italia Polonia andrà a definire la prima posizione nel gruppo A del torneo di volley maschile, intanto però i polacchi hanno perso all’esordio (al tie break contro l’Iran) e dunque hanno molta più urgenza di vincere rispetto a noi, anche questo alla fine potrebbe fare la differenza.



