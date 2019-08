Diretta Italia Portogallo/ Streaming video Rai: azzurre al debutto (Europei volley)

Italia Portogallo, in diretta dalla Atlas Arena di Lodz (Polonia), si gioca oggi pomeriggio venerdì 23 agosto alle ore 17.30. Si tratta della partita d’esordio agli Europei di pallavolo femminile 2019 per la nostra Nazionale di volley. Dopo l’argento mondiale dell’anno scorso e la qualificazione olimpica conquistata in modo autorevole a Catania meno di tre settimane fa, l’Italia del commissario tecnico Davide Mazzanti si presenta agli Europei con legittime ambizioni, tra le favorite per la vittoria finale. Italia Portogallo dovrebbe essere un debutto soft, perché la differenza di valore con le lusitane è nettissima, anche se resta qualche incognita legata al debutto in un grande torneo, anche perché per le nostre avversarie sarà una sfida di enorme prestigio mentre le azzurre puntano molto più in alto, ma un epilogo diverso da una vittoria azzurra anche piuttosto netta sarebbe davvero clamoroso.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE ITALIA PORTOGALLO

Ribalta della tv in chiaro per le azzurre del volley: infatti la diretta tv di Italia Portogallo sarà garantita oggi pomeriggio alle ore 17.30 su Rai Due, naturalmente canale numero 2 del telecomando. In aggiunta, la Tv di Stato garantirà anche la diretta streaming video gratuitamente per tutti tramite il servizio offerto da Rai Play. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING SU RAI PLAY

DIRETTA ITALIA PORTOGALLO: IL CONTESTO

Presentando la diretta di Italia Portogallo e più in generale gli Europei di volley femminile che cominciano oggi, bisogna sottolineare diverse novità in questa edizione numero 31 della rassegna continentale della pallavolo femminile. Innanzitutto, per la prima volta si tratta di un Europeo a 24 squadre, allargamento decisamente corposo rispetto alle 16 Nazionali che partecipavano fino alla scorsa edizione del 2017 e del quale ha sicuramente beneficiato il Portogallo, che altrimenti avrebbe avuto vita durissima per qualificarsi. Ci saranno dunque quattro gironi da sei squadre ciascuno, le prime quattro di ogni gruppo accederanno alla fase ad eliminazione diretta che comincia dagli ottavi di finale. Più squadre, più partite e si allunga anche la durata degli Europei, con la finale prevista domenica 8 settembre. Inoltre sono ben quattro le Nazioni ospitanti: oltre alla Polonia con Lodz, ecco l’Ungheria (Budapest), la Slovaccia (Bratislava) ed infine la Turchia, che nella capitale Ankara ospiterà per intero semifinali e finali.



© RIPRODUZIONE RISERVATA