DIRETTA ITALIA SCIABOLA A SQUADRE FEMMINILE STREAMING: PER IL RISCATTO (OLIMPIADI PARIGI 2024, 3 AGOSTO)

Oggi sabato 3 agosto per la scherma è tempo di pensare alla diretta Italia sciabola a squadre femminile, che vedrà scendere in pedana il nostro quartetto formato da Martina Criscio, Chiara Mormile, Michela Battiston e Irene Vecchi, che se la vedranno contro l’Ucraina alle Olimpiadi Parigi 2024 in un match tutto da vivere e che speriamo possa regalarci grandi emozioni.

Scopriamo allora subito il programma della diretta Italia sciabola a squadre femminile alle Olimpiadi Parigi 2024, che è un torneo a sole otto squadre e quindi inizierà già con i quarti di finale dalle ore 13.00 con Italia Ucraina, una sfida che si preannuncia molto interessante e tutta da gustare. Le gare a squadre prevedono nove assalti e vince chi arriva per primo a 45 stoccate, oppure chi sarà in vantaggio allo scadere del tempo con qualsiasi punteggio. Gli altri quarti di finale saranno Ungheria-Giappone, Corea del Sud Stati Uniti e Algeria Francia, a dimostrazione del fatto che la scherma è ormai uno sport davvero globale, poi seguiranno le semifinali, con conseguente finale terzo posto ed in serata la finalissima, sperando che l’Italia sciabola a squadre femminile ci regali delle soddisfazioni.

ITALIA SCIABOLA A SQUADRE FEMMINILE DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta tv Italia sciabola a squadre femminile dovrebbe avere una copertura in tv, forse anche in chiaro sulla Rai, con spazi su Rai Due o eventualmente, in caso di sovrapposizione con altri eventi, anche su Rai Sport sul canale numero 58, mentre ci saranno sempre sito e app di Rai Play per godere della diretta streaming video Italia sciabola a squadre femminile. L’offerta poi si amplia per chi è dotato di qualche abbonamento, grazie ai canali di Eurosport e allo streaming offerto dalla piattaforma Discovery Plus. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, SCHERMA OLIMPIADI 2024 PARIGI

ITALIA, SCIABOLA A SQUADRE FEMMINILE: DIAMO UN PO’ DI CONTESTO

Ogni altro discorso circa la diretta Italia sciabola a squadre femminile alle Olimpiadi Parigi 2024 lo lasciamo alla pedana, dove la nazionale italiana allenata dal CT Nicola Zanotti sarà protagonista con Martina Criscio, Michela Battiston, Chiara Mormile e Irene Vecchi. Per le azzurre nei quarti di finale, alle ore 13,00, arriva l’affascinante sfida contro l’Ucraina, contro cui bisognerà dare del proprio meglio per ben figurare ed uscire con un risultato positivo. Speriamo allora di divertirci molto anche oggi, in compagnia della diretta Italia sciabola a squadre femminile. Il nostro quartetto è pronto a dare il massimo!