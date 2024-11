ELISA DI FRANCISCA PARLA AL CORRIERE DI VALENTINA VEZZALI

Il diverbio avvenuto alla festa dei 70 anni delle Fiamme Oro tra Valentina Vezzali ed Elisa Di Francisca continua a far discutere e si arricchisce di nuovi capitoli, perché il Corriere della Sera ha intervistato la campionessa olimpica di fioretto a Londra 2012, che ha ribadito la propria posizione nella vicenda che la divide ormai da molto tempo dalla ex compagna di squadra, a sua volta campionessa olimpica individuale per ben tre edizioni consecutive dei Giochi dal 2000 al 2008.

Elisa Di Francisca sostiene che sia stata Valentina Vezzali a portare “la nostra rivalità fuori dalla pedana”, ribadendo però che la pace “si può sempre fare”. Di Francisca nega anche che la proposta pace fosse in realtà una provocazione: “Ma no, non lo era. Pensavo anzi che fossimo nel momento giusto per chiarire, una volta per tutte. Ritenevo che in un giorno di festa fosse possibile accantonare cose che appartengono ormai al passato e mandare un segnale di pace. E invece…”. La festa delle Fiamme Oro dunque non è servita per la rappacificazione, ma ha aggiunto un ulteriore capitolo alla rivalità.

ELISA DI FRANCISCA: “VALENTINA VEZZALI NON ACCETTA LA SCONFITTA”

Elisa Di Francisca si è detta in verità non molto sorpresa dalla risposta di Valentina Vezzali: “Un po’ la conosco, ovviamente anche sul piano caratteriale. Un’altra volta ci eravamo già viste e avevo tentato… Diciamo che un po’ ci speravo. Ma evidentemente non è così”. Di Francisca sembra invece disponibile a chiudere questa rivalità, pur ritenendo che sia stata Vezzali ad allargarla fuori dal mondo della scherma, dove era inevitabile perché naturalmente nelle gare individuali le due campionesse erano avversarie.

Sono passati anni e questo sarebbe un buon motivo per arrivare alla sospirata pace, sottolinea Elisa Di Francisca: “Siamo due campionesse che hanno vinto, siamo due poliziotte, siamo due mamme, abbiamo una certa età: una svolta servirebbe pure per mettere il prossimo nella condizione di non essere in imbarazzo”. Questa rivalità nacque al Mondiale 2009, quando Di Francisca batte Vezzali: tutto sarebbe scoppiato quindi quando la leggendaria campionessa perse contro la più giovane rampante collega, perché “lei non ha mai accettato la sconfitta”. Ci saranno sviluppi?