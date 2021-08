DIRETTA ITALIA SERBIA PALLANUOTO/ Video streaming Rai: serbi per il record olimpico

DIRETTA ITALIA SERBIA: I NUMERI

Ancora pochissimo e daremo il via alla diretta tra Italia e Serbia, bellissimo match di pallanuoto per le Olimpiadi di Tokyo 2020, dove dunque i nostri azzurri saranno impegnati contro la ferocissima formazione di Dejan Savic. Come abbiamo accennato prima, la sfida si annuncia bollente: in vasca avremo i campioni olimpici in carica, pronti a fare il record di podi per le competizioni olimpiche. Ricordiamo infatti che la Serbia sale sul podio a cinque cerchi in maniera ininterrotte da Pechino 2008: due bronzi e l’oro vinto per l’appunto a Rio cinque anni fa. Da aggiungere che proprio in Brasile il Settebello pure vinse il bronzo, battendo il Montenegro nella finalina (a cui ebbe accesso dopo i KO in semifinale occorso con la Serbia per 10-8). (agg Michela Colombo)

DIRETTA ITALIA SERBIA PALLANUOTO: COME VEDERE LE OLIMPIADI TOKYO 2020

Come sempre la diretta tv di Italia Serbia pallanuoto alle Olimpiadi Tokyo 2020 dovrebbe essere visibile su Rai Sport, se non su Rai Due: la televisione di stato dovrebbe trasmettere infatti l’evento anche perché si tratta di una partita singola, in aggiunta dobbiamo ricordare che il broadcaster ufficiale della manifestazione è Discovery + che seguirà il programma integrale. Visione in diretta streaming video, inclusa negli abbonamenti Amazon Prime e Eurosport Player; quest’ultima piattaforma sarà visibile anche ai clienti di DAZN.

BOLLENTE MATCH PER I QUARTI DI FINALE

Italia Serbia, in diretta dal Tatsumi Water Polo Centre di Tokyo, è la partita si pallanuoto in programma oggi, mercoledì 4 agosto 2021: fischio d’inizio previsto per le ore 11.20 secondo il fuso orario italiano. Siamo nelle fasi più calde del tabellone maschile per la pallanuoto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e con la diretta tra Italia e Serbia assisteremo al terzo incontro per i quarti di finale a cinque cerchi. Per il Settebello dunque un banco di prova fondamentale: dopo le buone cose e il tanto carattere visto nei primi incontri ecco che gli azzurri mettono seriamente alla prova le loro ambizioni di medaglia affrontando la Serbia di Dejan Savic, campionessa olimpica a Rio 2016. Che succederà in vasca nipponica oggi?

ITALIA SERBIA: IL CONTESTO

Impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Italia e Serbia, pure ci pare doveroso dare un miglior contesto alla sfida di pallanuoto, valida per i quarti di finale delle Olimpiadi di Tokyo 2020. Abbiamo accennato a una sfida dove gli azzurri testeranno veramente le loro ambizioni di medaglia: partiti senza il favore del pronostico, il Settebello pure fin qui ha davvero entusiasta gli appassionati. Chiusa la fase a gironi con il secondo posto nella classifica del gruppo A con 8 punti, tre successi e pure due pareggi (recuperati su Grecia e Ungheria) l’Italia di Campagna ha convinto e chissà che pure riesca a realizzare l’impresa, puntando a una sfida di tutto cuore. La Serbia però sarà un avversario feroce: terza nel girone B, la nazionale di Savic ha realizzato ben tre vittorie, arrendendosi solo contro Spagna e Croazia, ovvero argento e bronzo agli ultimi mondiali del 2019. I serbi dunque risultano un vero spauracchio per i nostro beniamini, che pure paiono ben pronti a realizzare l’impresa. Staremo a vedere.



