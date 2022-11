Diretta Italia Spagna/ Streaming video Rai 2: big match nelle qualificazioni Mondiali

DIRETTA ITALIA SPAGNA: PARTITA DECISIVA!

Italia Spagna è in diretta alle ore 21:00 di venerdì 11 novembre, e si gioca presso la Vitrifrigo Arena di Pesaro: il match è valido per le qualificazioni ai Mondiali 2023 di basket, ed è uno snodo presumibilmente decisivo per l’accesso alla fase finale del torneo. L’Italia arriva dalle fondamentali vittorie di agosto, centrate contro Ucraina e Georgia: si è così posizionata al primo posto nella classifica del gruppo L, un piazzamento che condivide proprio con la Spagna. Si qualificano le prime due: diciamo che anche perdendo questa sera gli azzurri non sarebbero in un brutto scenario, ma siamo in casa e bisogna avvicinare il traguardo.

Per la Spagna ovviamente l’osservato speciale sarà Sergio Scariolo, che a settembre ha condotto la Roja a vincere un altro Europeo: questo è arrivato senza avere il favore del pronostico e con un gruppo quasi “raffazzonato”, ma che nel momento di fare sul serio ha saputo superare tutte le avversarie. Sarà una partita, la diretta di Italia Spagna, fortemente condizionata anche dalle assenze visto che, come noto, l’Eurolega non si ferma e bisogna fare di necessità virtù; staremo a vedere quello che succederà, aspettando la palla a due facciamo qualche rapida considerazione sui temi principali del big match.

DIRETTA ITALIA SPAGNA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Italia Spagna andrà in chiaro: dopo tanto parlare, la partita delle qualificazioni ai Mondiali 2023 di basket sarà trasmessa da Rai Due, e dunque tutti gli appassionati la potranno seguire anche in mobilità attraverso il sito o l’app di Rai Play. In alternativa rimane comunque il consueto appuntamento con la televisione satellitare: in questo caso gli abbonati potranno rivolgersi al loro decoder oppure alla diretta streaming video con Sky Go, senza costi aggiuntivi. Per il tabellino play-by-play e il boxscore del match aggiornati in tempo reale potrete visitare fiba.basketball/basketballworldcup, all’apposita sezione che riguarda le qualificazioni ai Mondiali per la zona europea. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING DI ITALIA SPAGNA IN VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA ITALIA SPAGNA: RISULTATI E CONTESTO

Nell’anticipare la diretta di Italia Spagna possiamo dire che forse, almeno leggendo i convocati, i favoriti siamo noi: Gianmarco Pozzecco può infatti contare sui giocatori di Eurolega (anche se si sono aggregati soltanto ieri) e dunque ha chiamato i vari Tonut, Ricci, Mannion e Pajola oltre a Spissu, Flaccadori, Tessitori e Michele Vitali. Assente Nicolò Melli, che di comune accordo con il coach ha deciso di non partecipare a questa finestra delle qualificazioni Mondiali, e naturalmente out anche Simone Fontecchio che è impegnato in NBA con gli Utah Jazz.

Scariolo però ha solo cinque reduci dal trionfo agli Europei, e tra essi non ci sono i fratelli Hernangomez: presenti Dario Brizuela e Alberto Diaz, assenti invece tutti i giocatori che fanno l’Eurolega. C’è il giovane playmaker Juan Nunez, cresciuto nel Real Madrid e oggi a Ulm; gli altri sono elementi che sono più o meno da scoprire, dunque è chiaro che non si tratti della Spagna più forte possibile ma questo in minima parte vale anche per l’Italia, ed è anche il tema centrale in ambito FIBA da quando la federazione ha spostato le finestre delle qualificazioni. La speranza è quella di portare a casa una vittoria nella diretta di Italia Spagna, tra poco il parquet della Vitrifrigo Arena ci fornirà la sua risposta…











