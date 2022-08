Diretta Ucraina Italia/ Streaming video tv: ecco le qualificazioni Mondiali! (basket)

DIRETTA UCRAINA ITALIA: RIPRENDONO LE QUALIFICAZIONI!

Ucraina Italia è in diretta dall’Arena Riga, in Lettonia, alle ore 17:30 di mercoledì 24 agosto: campo neutro per ovvi motivi, e primo impegno degli azzurri nella seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali basket 2023. Si sta avvicinando il momento degli Europei, e allora per Gianmarco Pozzecco e i suoi ragazzi queste due partite (sabato saremo in casa contro la Georgia) serviranno come ulteriore marcia di avvicinamento alla kermesse continentale, dopo aver affrontato qualche amichevole contro nazionali che, diciamolo, sono certamente più toste rispetto all’avversaria di oggi.

La diretta di Ucraina Italia ci riporta dunque al contesto delle qualificazioni al Mondiale: l’Italia aveva chiuso il primo girone con tre vittorie e una sconfitta, perdendo solo in Islanda una partita incredibile (e giocata non benissimo) e di fatto avendo un cammino positivo, anche se già era nelle aspettative. Adesso, ereditando la situazione raccolta in quegli impegni precedenti, affrontiamo la diretta di Ucraina Italia e la seconda fase delle qualificazioni con grande fiducia, consapevoli che arrivare alla fase finale dei Mondiali è assolutamente possibile. Staremo a vedere…

DIRETTA UCRAINA ITALIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ucraina Italia sarà garantita ancora una volta dalla televisione satellitare: nello specifico l’appuntamento è su due canali, vale a dire Sky Sport Uno e Sky Sport Arena che trovate rispettivamente ai numeri 201 e 204 del decoder. La visione sarà chiaramente riservata agli abbonati all’emittente, e potrà essere anche in diretta streaming video: in assenza di un televisore infatti i clienti Sky potranno utilizzare dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone e installarvi l’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

DIRETTA UCRAINA ITALIA: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Ucraina Italia dobbiamo dire che la nazionale dell’Est Europa, che giocherà le sue partite casalinghe in campo neutro (per ovvie ragioni), ha disputato due match in più degli azzurri: l’Italia infatti era stata sorteggiata nel girone con la Russia, ma lo scoppio della guerra ha portato all’esclusione di questa federazione e così si è creato un gruppo con sole tre nazionali. L’Ucraina invece ha affrontato Spagna, Georgia e Macedonia del Nord: ha ottenuto il terzo posto nel gruppo G con tre vittorie e altrettante sconfitte.

Anche questo ci dice che la partita di questo pomeriggio per la nazionale di Gianmarco Pozzecco dovrebbe essere abbordabile. Non priva di insidie tuttavia, perché l’Ucraina rimane comunque una nazionale con talento e che già in passato ci aveva fatto piangere; l’Italia comunque entra nella seconda fase delle qualificazioni ai Mondiali 2023 con il miglior attacco (91,7 i punti segnati in media nel primo girone) e questo è sicuramente un ottimo dato, poi vedremo quali saranno le scelte di Pozzecco che, come del resto le altre nazionali, dovrà pensare agli imminenti Europei…











