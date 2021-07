DIRETTA ITALIA TURCHIA/ Streaming video tv: parla Paola Egonu (Olimpiadi Tokyo 2020)

DIRETTA ITALIA TURCHIA: PARLA EGONU

Siamo impazienti di dare la parola al campo per la diretta tra Italia Turchia secondo match del volley femminile alle Olimpiadi di Tokyo 2020 per le nostre azzurre e banco di prova di incredibile importanza, visto le atlete di primissimo livello che saranno chiamate in campo oggi. Prima di dare però il via alla sfida diamo la parola a Paola Egonu, che solo pochi giorni fa, commentando il successo occorso sulla Russia ha pure affermato: “L’esordio è sempre particolare e bello, Abbiamo dovuto rompere il ghiaccio nel primo set, poi ci siamo sciolte, ci siamo divertite, ed abbiamo espresso il nostro gioco”. La pallavolista, protagonista alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi ha poi aggiunto: “E’ stata emozionante la Cerimonia, ma lo è stato anche esordire quest’oggi. Credo che per tutti coloro alla prima esperienza olimpica sarà sempre così. Penso che con il passare dei giorni e dei match andrà sempre meglio”. (agg Michela Colombo)

Medagliere Olimpiadi Tokyo 2020/ Classifica e medaglie: Italia a podio oggi? (martedì 27 luglio)

DIRETTA ITALIA TURCHIA: COME SEGUIRE LA PARTITA DI VOLLEY FEMMINILE (OLIMPIADI TOKYO 2020)

La diretta tv di Italia Turchia sarà garantita in chiaro per tutti su Rai 2, che è la rete olimpica, anche se naturalmente potrebbe essere una diretta non integrale a causa di contemporaneità di altri eventi. Per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

Federica Pellegrini, diretta semifinale 200 SL/ Va in finale! 7° tempo ed è record (Olimpiadi Tokyo 2020)

SI PUNTA A UN’ALTRA VITTORIA!

Italia Turchia, in diretta dalla Ariake Arena, si gioca alle ore 9.25 del mattino italiano per il girone B del volley femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020. L’attesa è grandissima per il ritorno in campo delle azzurre del c.t. Davide Mazzanti, perché domenica all’esordio è arrivata una meravigliosa vittoria per 3-0 contro la Russia e di conseguenza le prospettive sembrano già molto rosee per la nostra Nazionale di pallavolo femminile, che potrebbe essere finalmente in grado di sfatare il tabù olimpico, dal momento che nella nostra storia l’Italia di volley rosa non è mai salita sul podio alle Olimpiadi, mentre stavolta possiamo sognare davvero in grande.

Programma Olimpiadi Tokyo 2020/ Diretta live e risultati gare: torna il volley donne

La Turchia è un’ottima squadra, ma l’Italia vista due giorni fa contro la Russia potrebbe essere favorita: guai a sbilanciarsi troppo, perché le turche hanno invece vinto 3-0 contro la Cina e di conseguenza la diretta di Italia Turchia sarà la sfida tra chi ha fatto meglio al debutto, ma proprio per questo chi vincerà oggi potrà mettere un altro tassello verso la qualificazione ai quarti (che non dovrebbe essere comunque in discussione) e soprattutto con la migliore posizione possibile in classifica.

DIRETTA ITALIA TURCHIA: RISULTATI E CONTESTO

Per illustrare l’importanza della diretta di Italia Turchia, potrebbe bastare ricordare i risultati della prima giornata: come accennato, l’Italia ha vinto per 3-0 contro la Russia, mentre la Turchia si è imposta contro la Cina con il medesimo risultato. Due notevoli dimostrazioni di forza, sia da parte di Paola Egonu e compagne sia da parte delle turche, per una sfida che è ormai un classico nel volley femminile tra Italia e Turchia a livello di club, ma sta diventando sempre più importante anche per quanto riguarda le Nazionali. La vittoria per 25-23, 25-19, 25-14 dell’Italia due giorni fa contro la Russia è stato un debutto perfetto, ma il secondo test potrebbe essere ancora più tosto. La Turchia infatti ha travolto la Cina con un 25-21, 25-14, 25-14 ancora più netto e di conseguenza chi vincerà oggi lancerà un messaggio potentissimo a tutta la concorrenza, pensando anche all’obiettivo più grande di tutti, che sarebbe naturalmente il sogno di Davide Mazzanti e delle sue ragazze alle Olimpiadi Tokyo 2020.

© RIPRODUZIONE RISERVATA