Diretta Italia Usa/ Coppa Davis 2021 streaming video tv: iniziano le finali! (tennis)

DIRETTA ITALIA USA COPPA DAVIS 2021: INIZIANO LE FINALI!

Italia Usa si gioca a partire dalle ore 16:00 di venerdì 26 novembre, presso il Pala Alpitour di Torino: scattano finalmente le finali di Coppa Davis 2021, un appuntamento atteso visto che non si gioca in questa competizione dal marzo 2020, quando gli azzurri avevano demolito la Corea del Sud guadagnando l’accesso a questa fase del torneo. Il grande tennis per nazionali chiude la stagione: come sappiamo non sono in palio punti per il ranking Atp ma si gioca ovviamente per la gloria, al netto di tutti i discorsi su come la Coppa Davis sia cambiata negli anni e, in particolar modo, a partire dal 2019 quando una formula comunque tradizionale è stata rivoluzionata quasi in toto.

Nella diretta di Italia Usa assisteremo oggi a due singolari e un doppio, e sarà l’intero quadro della sfida: oggi si gioca sulla distanza dei tre set – non più cinque – e chi avrà vinto due match si prenderà la vittoria dell’intero bottino. Nel girone è presente anche la Colombia che chiuderà domenica contro gli Stati Uniti, e contro cui l’Italia giocherà domani: diciamolo chiaramente, sulla carta siamo i favoriti per vincere il girone e qualificarci ai quarti di finale, ma chiaramente le partite vanno giocate, e dunque inizieremo a scoprire cosa succederà oggi a Torino e poi ancora domani, e si sa che arrivare a domenica avendo battuto gli Usa sarebbe certamente molto meglio…

DIRETTA ITALIA USA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA COPPA DAVIS 2021

La diretta tv di Italia Usa per la Coppa Davis 2021 verrà trasmessa su SuperTennis: appuntamento in chiaro per tutti sulla web-tv federale che è disponibile al numero 64 del digitale terrestre (gli abbonati Sky potranno eventualmente accedervi dal decoder, al numero 212) e ovviamente ci sarà la possibilità di seguire i match anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e visitando il nuovo sito SuperTenniX, che è naturalmente legato all’emittente. Inoltre, il portale ufficiale www.daviscup.com vi terrà aggiornati con tutte le informazioni utili sul torneo. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU SUPERTENNIX

DIRETTA ITALIA USA COPPA DAVIS 2021: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Italia Usa sta dunque per farci compagnia: il grande assente, Matteo Berrettini che proprio qui a Torino ha subito l’infortunio che gli ha impedito di competere nelle finali di Coppa Davis 2021, ha definito la nostra nazionale la più forte di sempre. Certo sarebbe una bella competizione con quella che ha vinto il torneo nel 1976, ma alla peggio ci andiamo molto vicini: magari Lorenzo Sonego deve ancora maturare del tutto, ma intanto è già il secondo miglior singolarista alle spalle di un Jannik Sinner che non ha bisogno di presentazioni e che davvero potrebbe arrivare ben presto a giocarsi costantemente i titoli Slam.

Poi abbiamo il veterano Fabio Fognini, che in Coppa Davis ha sempre dato il meglio di sé; e un Lorenzo Musetti motivato a lasciarsi alle spalle il periodo buio, da sempre considerando un grande talento. Al posto di Berrettini, Filippo Volandri ha convocato Simone Bolelli che potrà essere utile soprattutto nel doppio; gli Stati Uniti non sono comunque da sottovalutare, perché giocano con due giganti quali John Isner e il cresciutissimo Reilly Opelka ma schierano anche Frances Tiafoe, contro cui Sinner ha un conto in sospeso e che nelle giornate positive può sempre essere devastante. Jack Sock è un ex Top Ten andato abbastanza presto in crisi, Rajeev Ram la carta da giocarsi con lui nel doppio: sarà una bella sfida, ma partiamo comunque favoriti.



