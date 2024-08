DIRETTA LAZIO MILAN, TESTA A TESTA

La storia lo dice chiaramente: la diretta di Lazio Milan è nettamente a favore del Diavolo che nel classico della Serie A (sono infatti 187 i precedenti tra le due compagini) ha vinto la bellezza di 84 gare. Abbiamo un piccolo neo da sottolineare però: il Milan è vero che riesce spesso e volentieri a portare a casa il risultato contro i biancocelesti, ma difficilmente all’Olimpico riescono a dominare, basti pensare che fuori da San Siro contro la Lazio il risultato più gettonato è l’1-0 in favore dei rossoneri.

Per i tifosi del Diavolo questa partita non può non ricordare il 4-4 del 1999, anno in cui approdò in Serie A Shevchenko e che proprio in un Milan Lazio portò a casa la sua prima doppietta in un pirotecnico 4-4. Man mano che passarono gli anni però lo spettacolo andò scemando, infatti negli ultimi cinque incontri il risultato più gettonato è il 2-1. Bisogna poi dire che a Roma le vittorie della Lazio sono 20, contro le 24 rossonere, il computo rimane a favore della prima squadra di Milano, ma non si può non tenere a mente questo dato. Per le altre statistiche vi invitiamo a rimanere su questa pagina in attesa dell’inizio della diretta di Lazio Milan. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA LAZIO MILAN, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Lazio Milan si potrà guardare in diretta su DAZN che trasmetterà il match dello Stadio Olimpico per tutti gli abbonati alla piattaforma. In alternativa, noi vi offriamo una diretta testuale che seguirà passo passo gli avvenimenti di questa partita con aggiornamenti periodici che andranno a raccontare le azioni principali e le emozioni della diretta Lazio Milan.

BARONI SFIDA FONSECA IN UNA PARTITA GIÀ DECISIVA

Lo Stadio Olimpico di Roma si illumina per il primo big match della stagione che vedrà la diretta Lazio Milan tra due squadre che hanno cambiato molto e cercano certezze. Il 31 agosto alle 20,45 sarà l’ora della verità per due squadre che hanno perso l’ultima partita e cercano delle garanzie soprattutto dal loro reparto difensivo che ha deluso nell’ultima uscita.

La Lazio di Baroni era partita subito bene vincendo in casa contro il Venezia ma ha subito una pesante sconfitta per 2 a 1 ad Udine contro l’Udinese che ha messo in discussione la squadra e l’operato dell’allenatore. La partita contro il Milan potrebbe dare già importanti indicazioni ai biancocelesti che hanno intrapreso un percorso di fatto di grandi cambiamenti che necessita di punti di riferimento per decollare. Sconfitta in casa del Parma e ancora a secco di vittorie la gestione Fonseca che sta lasciando grandi dubbi nei tifosi rossoneri dopo le prime due partite. Questo Milan ha bisogno disperato dei suoi calciatori chiave per sopperire all’infortunio di Morata che non sarà disponibile neanche contro la Lazio.

LAZIO MILAN, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo quali possono essere le probabili formazioni della diretta Lazio Milan valida per la terza giornata di Serie A. I biancocelesti di Baroni cercano di recuperare Nuno Tavares da utilizzare come terzino sinistro mentre crescono i dubbi su Casale che potrebbe perdere il posto in favore di un nuovo acquisto. Riflessioni anche a centrocampo dove Rovella dovrebbe riprendere al titolarità e formare il trio con Guendouzi e Dele-Bashiru mentre in attacco rimarrà tutto invariato anche se Isaksen spinge per una maglia dal primo minuto.

Fonseca perde Thiaw per infortunio ma formerà una linea difensiva con Pavlovic ed un Emerson Royal che potrebbe partire titolare. Fofana cerca la titolarità di fianco a Reijnders mentre in attacco il dubbio è tra Okafor e Jovic. Loftus-Cheek parte davanti nel ballottaggio con Chukwueze che sposterebbe Pulisic sulla trequarti a comporre il trio con Leao.

LAZIO MILAN, LE QUOTE

La diretta Lazio Milan si prospetta una sfida molto equilibrata e anche le quote Sisal lo dicono. I biancocelesti partono leggermente sfavoriti e vedono una loro vittoria quotata a 2,80 contro il 2 per il Milan a 2,40 e il pareggio X a 3,40.