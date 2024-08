DIRETTA UDINESE LAZIO (RISULTATO 2-0): ESPULSO KAMARA!

La Lazio inizia il secondo tempo con Patric in campo al posto di Casale, quindi c’è un cartellino giallo per Kamara per fallo su Lazzari. Al 5′ però sono i friulani a trovare il raddoppio: brutta palla persa da Guendouzi che non riesce a fermare Thauvin neanche con il fallo, il francese fila dritto verso la porta e insacca di punta tra gli attoniti Patric e Romagnoli. Al 12′ Provedel interviene d’istinto di piede su una conclusione di Brenner, quindi Baroni inserisce Dia e Isaksen al posto di Noslin e Dele-Bashiru. Al 18′ giallo anche per Payero per un fallo su Zaccagni, al 21′ doppio cambio anche per l’Udinese con Brenner e Payero che lasciano spazio a Lovric ed Ekkelenkamp. Quindi al 23′ tackle duro di Kamara su Isaksen, è il secondo giallo per l’ivoriano che viene espulso e lascia l’Udinese in dieci uomini nell’ultimo quarto di gara. (agg. di Fabio Belli)

UDINESE LAZIO STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

L’appuntamento con la diretta tv Udinese Lazio sarà sulla televisione satellitare, ovviamente per gli abbonati: il canale è Sky Sport Calcio al numero 202 del decoder, ma si potrà assistere alla partita di Serie A anche su Sky Sport 251 e sulla piattaforma DAZN, che ancora una volta ha acquisito i diritti per trasmettere l’intero massimo campionato di calcio e lo farà con un servizio in diretta streaming video, potendo attivare il proprio abbonamento su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

THAUVIN PERICOLOSO IN CONTROPIEDE

L’Udinese mette grande fisicità in campo e la Lazio sbatte sull’ordinata disposizione degli uomini di Runjaic, faticando ad arrivare alla conclusione. Alla mezz’ora anzi sono i friulani a pungere in contropiede, Thauvin sfonda sulla destra con Romagnoli che non riesce a tenere il passo, diagonale che trova la mano aperta di Provedel a evitare che il pallone finisce piazzato sul secondo palo. Ammonito Lautaro Giannetti per un fallo su Lazzari, la Lazio guadagna campo ma solo nei 6′ di recupero trova una nitida palla gol. Sesto calcio d’angolo per i biancazzurri, Romagnoli svetta di testa sul cross di Zaccagni ma trova Eizibuhe che salva sulla linea, impedendo contestualmente il tap-in di Castellanos. Si va all’intervallo con l’Udinese in vantaggio di misura al Bluenergy Stadium. (agg. di Fabio Belli)

ROMAGNOLI BEFFATO DAL GUARDALINEE

Parte estremamente aggressiva l’Udinese e già al 7′ i friulani si portano in vantaggio. Gran tocco d’esterno mancino di Thauvin per l’inserimento di Lucca che di testa schiaccia in rete: gol inizialmente annullato, con la segnalazione del guardalinee che tra in inganno Romagnoli, che invece tiene in gioco tutti. La Lazio impiega 10′ a mettere la testa fuori dal guscio, poi riesce a manovrare bene e colleziona calci d’angolo ma come conclusioni produce solo due tentativi di Noslin e Castellanos completamente sballati. (agg. di Fabio Belli)

LE FORMAZIONI UFFICIALI, VIA!

Ci siamo, tutto è pronto per la diretta Udinese Lazio che a minuti ci terrà compagnia dallo stadio Friuli di Udine. L’esordio nel nuovo campionato di Serie A è stato buono per l’Udinese, capace di ottenere un buon punto grazie al pareggio in rimonta per 1-1 sul difficile campo del Bologna, quindi ovviamente tutte le voci sono in equilibrio in questo momento per i bianconeri friulani.

La Lazio è invece una delle sole quattro squadre ancora a punteggio pieno grazie alla vittoria per 3-1 ottenuta settimana scorsa dai biancocelesti di mister Marco Baroni allo stadio Olimpico contro il Venezia, di conseguenza per quel che conta dopo una sola giornata anche la differenza reti è positiva (+2), grazie a tre gol segnati a fronte di uno solo al passivo. Adesso però non è più tempo di numeri e parole, leggiamo le formazioni ufficiali della diretta Udinese Lazio e poi a parlare sarà il campo! UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Perez, Bijol, Giannetti; Ehizibue, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Brenner; Lucca. All. Runjaic. LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Vecino, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Zaccagni. All. Baroni. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

I TESTA A TESTA

Cosa ci possono dire i precedenti che ci conducono alla diretta Udinese Lazio? La sfida è ormai di grande tradizione: friulani e biancocelesti infatti sono tra le squadre con la striscia aperta più lunga di permanenza in Serie A, dunque gli incroci sono parecchi anche in epoca recente e ampliati da qualche match di coppa Italia, ultimo dei quali nel gennaio 2022 per gli ottavi di finale e vinto in casa dalla Lazio, ai tempi supplementari. Lazio che peraltro nelle ultime dieci ha ottenuto quattro successi, mentre sono due quelli dell’Udinese: curiosamente, entrambi sono maturati allo stadio Olimpico.

Per trovare l’ultima vittoria casalinga della squadra friulana dobbiamo tornare addirittura all’aprile 2013: l’allenatore era Francesco Guidolin e il gol decisivo lo aveva segnato Antonio Di Natale. L’ultima affermazione esterna della Lazio è invece recente: si parla dell’inizio dello scorso gennaio, era finita 2-1 (l’Udinese aveva restituito l’identico punteggio a marzo), per la squadra ancora affidata a Maurizio Sarri avevano segnato Luca Pellegrini e Matias Vecino, inutile il temporaneo pareggio che era stato timbrato da Walace prima del quarto d’ora della ripresa. (agg. di Claudio Franceschini)

BARONI CERCA CONFERME!

La diretta Udinese Lazio ci conduce per mano alla partita che si gioca alla Dacia Arena, alle ore 18:30 di sabato 24 agosto: uno dei primi due anticipi nella seconda giornata di Serie A 2024-2025, sarà l’occasione per assistere all’esordio casalingo di Kosta Runjaic, che ha iniziato la sua avventura in Italia con un bel pareggio a Bologna, un punto che ha messo in moto un’Udinese che, verosimilmente, anche quest’anno lotterà per la salvezza ma vorrà farlo senza gli affanni che nella passata stagione l’avevano portata a confermare la Serie A soltanto all’ultimo minuto dell’ultima giornata.

Per la Lazio invece è stata un’estate travagliata, ma poi è arrivato il campo: pronti-via, 3-1 interno contro il Venezia e dunque Marco Baroni, ritrovatosi sulla panchina biancoceleste quasi per caso, ha iniziato nel migliore dei modi e ora punta a confermare le ottime due stagioni passate, sapendo di aver alzato il livello e che la piazza sarà particolarmente esigente. Aspettando che la diretta Udinese Lazio prenda il via, proviamo a fare qualche ipotesi circa le scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA UDINESE LAZIO: PROBABILI FORMAZIONI

Runjaic ha tutta la rosa a disposizione con la sola eccezione di Thomas Kristensen: nella diretta Udinese Lazio dovrebbe dunque confermare il 3-4-2-1 con Thauvin che può essere l’uomo di riferimento sulla trequarti, schierato insieme a Brenner a supporto di Lucca. In difesa, davanti al confermato Maduka Okoye, ecco Nehuen Perez, Bijol che alla fine è rimasto a Udine e Lautaro Giannetti; Ehizibue e Hassane Kamara sono i due giocatori che corrono sulle fasce laterali, in mezzo con la partenza di Samardzic è diventato titolare quasi indiscutibile Payero, che dovrebbe formare il reparto con Sandi Lovric.

Qualche dubbio in più per Baroni verso la diretta Udinese Lazio: Nuno Tavares insidia Marusic come terzino sinistro, Castrovilli è in ballottaggio con Dele-Bashiru sulla mezzala sinistra mentre davanti abbiamo Noslin al momento in vantaggio su Isaksen come esterno destro. La formazione biancoceleste sarà completata da Provedel in porta, Casale e Alessio Romagnoli come centrali e Manuel Lazzari terzino destro; a centrocampo comanda Rovella che avrà più spazio quest’anno, poi ovviamente Guendouzi come altro interno e poi ecco Castellanos per ora prima punta titolare, con Zaccagni schierato largo a sinistra.

QUOTE E PRONOSTICO DIRETTA UDINESE LAZIO

Biancocelesti favoriti secondo le quote Snai per la diretta Udinese Lazio: il segno 2 che regola la vittoria della squadra di Marco Baroni vi farebbe guadagnare 2,35 volte la somma che avrete pensato di investire, con il segno 1 per il successo dell’Udinese siamo invece ad un valore che corrisponde a 3,25 volte quanto messo sul piatto. Infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con una vincita che ammonta a 3,05 volte la giocata sulla partita della Dacia Arena.