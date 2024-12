DIRETTA LECCE ATALANTA PRIMAVERA, SI APRE LA GIORNATA DEL CAMPIONATO

Il campionato Primavera torna in campo per la quattordicesima giornata e lo fa con la diretta Lecce Atalanta Primavera in campo alle 14,00 di venerdì 6 dicembre. La sfida è tra due formazioni a metà classifica che fatica a brillare. Il Lecce di Scurto arriva da un pareggio in casa della Lazio per 2 a 2 e da una vittoria in casa contro il Milan per 2 a 0. Un pareggio ed una vittoria anche per l’Atalanta di Bosi che arriva da un netto 3 a 0 in casa contro l’Empoli e vuole dare continuità.

DIRETTA LECCE ATALANTA PRIMAVERA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere il campionato Primavera e la diretta Lecce Atalanta Primavera dovrete collegarvi su SportItalia che sarà visibile in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa è la nostra diretta testuale che andrà a raccontarvi le migliori azioni di questa partita.

LECCE ATALANTA PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Vediamo insieme anche le probabili formazioni in vista di questa partita. Il Lecce di Scurto andrà in campo con il suo 4-3-3 con un centrocampo chiamato a dare equilibrio e formato da Minerva, Gorter e Kovac. In attacco, invece, sarà tutto nelle mani di Bertolucci unica punta e sostenuto da Daka e Delle Monache.

Difesa a tre, invece, per l’Atalanta che schiererà Tavanti, Ramaj e Armstrong sostenuti da Simonetto e Gobbo sulle fasce e a difesa della porta di Pardel. Camara e Fiogbe saranno i due riferimenti offensivi chiamati ad essere più efficaci in zona gol.

LECCE ATALANTA PRIMAVERA, LE QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche alle quote per il pronostico sulla diretta Lecce Atalanta Primavera, fornite in questo caso dall’agenzia Bwin. I padroni di casa sono leggermente favoriti e il segno 1 è proposto a 2,05, mentre si arriverebbe a quota 2,70 per il segno 2 in caso di vittoria dell’Atalanta. Sarebbe infine più remunerativo un pareggio, perché il segno X tocca quota 3,70.