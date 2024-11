DIRETTA ATALANTA EMPOLI PRIMAVERA: TANTA PAURA!

Con la diretta Atalanta Empoli Primavera ci lanciamo verso la partita che si gioca alle ore 11:00 di sabato 30 novembre 2024, valida per la 13^ giornata nel campionato Primavera 1 2024-2025: possiamo dire che in campo ci sarà tanta paura di sbagliare perché le due squadre stanno vivendo una situazione di classifica non eccezionale e rischiano dunque di farsi assorbire nella corsa per non retrocedere, delude soprattutto l’Atalanta che l’anno scorso era in tutt’altre zone della graduatoria e che, all’opposto di quanto accade in Youth League, non ha il passo giusto in campionato come dimostra il pareggio sul campo del Cagliari.

L’Empoli invece arriva da una vittoria, quella maturata contro l’Udinese; i toscani hanno se non altro due punti in più ma anche loro non stanno facendo benissimo per quelle che sono le loro possibilità, di conseguenza a entrambe le squadre servirebbe una bella sterzata e vedremo se una delle due riuscirà a operarla nel corso della diretta Atalanta Empoli. Noi aspettiamo che si giochi, nel frattempo possiamo fare qualche rapida considerazione sulle scelte che saranno operate questa mattina dai due allenatori, prendendoci del tempo utile per leggere insieme le probabili formazioni della partita.

ATALANTA EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Come sempre l’appuntamento con il campionato Under 20 è sui canali di Sportitalia, di conseguenza la diretta Atalanta Empoli Primavera potrà essere seguita in chiaro al numero 60 del digitale terrestre che è appunto Sportitalia, accessibile a tutti. Le alternative sono rappresentate dal servizio di diretta streaming video, che è disponibile sia attraverso il sito www.sportitalia.com che attivando la relativa applicazione sui propri apparecchi mobili, senza dimenticarsi dell’opzione fornita da SI Solo Calcio.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA EMPOLI PRIMAVERA

Nella diretta Atalanta Empoli Primavera Giovanni Bosi punta sul 3-5-2 nel quale Mattia Tavanti, Isoa e Ramaj potrebbero essere i tre centrali di una difesa che si piazza a protezione di Pardel, a quel punto i due laterali che si alzano a centrocampo saranno Ghezzi (o Gobbo) e Simonetto che ha segnato all’Asseminello, con Lorenzo Riccio sempre da mezzala a supportare Steffanoni e Bonanomi che può tornare titolare, così come Baldo spera in una maglia nel reparto avanzato sapendo però di dover vincere la concorrenza di Fiogbe e Henry Camara che danno la sensazione di partire favoriti.

Alessandro Birindelli deve rinunciare allo squalificato Mannelli, che comunque contro l’Udinese era partito dalla panchina: dunque Bembnista, Falcusan e Moray dovrebbero comporre ancora la difesa a protezione del portiere Versari, con Olivieri e Majdandzic a giostrare sulle fasce e una zona mediana nella quale Bacci e Trdan possono essere insidiati da Matteazzi. Tra le linee avremo un trequartista con ballottaggio ancora aperto tra Monaco e Andrea Orlandi; il tandem offensivo potrebbe essere formato da Brayan e Popov ma occhio a Akpa-Chukwu e Campaniello che si candidano.