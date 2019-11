Diretta Lecce Sassuolo/ Streaming video DAZN: quote, sfida equilibrata (Serie A)

Lecce Sassuolo, diretta da Ros, domenica 3 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Via del Mare di Lecce, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Salentini reduci da tre pareggi consecutivi, ma nel contesto in un calendario molto complicato. I giallorossi sono usciti indenni contro il Milan a San Siro e in casa contro la Juventus, l’unico rimpianto si concentra nel turno infrasettimanale con la mancata vittoria contro la Sampdoria, con i blucerchiati capaci di rimontare strappando un pareggio nel recupero. Il Lecce al momento resta a +2 dalla zona retrocessione con 9 punti in classifica esattamente come l’avversario di turno, il Sassuolo che deve però ancora recuperare la sfida contro il Brescia. I neroverdi dopo il blitz a Verona sono caduti di nuovo in casa perdendo in rimonta contro la Fiorentina, evidenziando problemi difensivi che portano gli emiliani ad avere al momento, con 18 gol subiti, la terza peggiore retroguardia della Serie A.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Lecce Sassuolo, domenica 3 novembre 2019, sarà trasmessa in esclusiva sul canale numero 209 del satellite, DAZN1, per tutti gli abbonati Sky e DAZN. Questi ultimi potranno seguire anche la diretta streaming video via internet dell’incontro, collegandosi tramite pc sul sito dazn.it, oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone o tramite una smart tv sull’applicazione ufficiale DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI LECCE SASSUOLO

Le probabili formazioni che dovrebbero affrontarsi in Lecce Sassuolo, domenica 3 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Via del Mare di Lecce, sfida valevole per l’undicesima giornata del campionato di Serie A. Il Lecce allenato da Fabio Liverani schiererà un 4-3-2-1: Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Shakhov, Tabanelli; Mancosu, Falco; Babacar. Il Sassuolo guidato in panchina da Roberto De Zerbi risponderà con un 4-3-3 così schierato: Gabriel; Rispoli, Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione, Shakhov, Tabanelli; Mancosu, Falco; Babacar.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sul match, le quote dell’agenzia Snai considerano il Lecce favorito sul Sassuolo. Quota per l’affermazione interna fissata a 2.60, l’eventuale pareggio viene proposto a una quota di 3.40, mentre la vittoria in trasferta viene proposta a una quota di 2.75. Per chi invece punterà sul totale dei gol realizzato nel corso della partita, over 2.5 quotato 1.80, mentre la quota dell’under 2.5 viene offerta a 2.00.



