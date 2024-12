DIRETTA LEGNAGO SALUS ASCOLI: ENTRAMBE CERCANO CONFERME

Con la diretta Legnago Salus Ascoli ci attende alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, sabato 14 dicembre 2024, una partita significativa per la diciannovesima giornata del girone B di Serie C, che chiuderà l’andata per veneti e marchigiani. Infatti la Legnago Salus ci arriva nella situazione molto particolare di essere il fanalino di coda, ma anche reduce dalla clamorosa vittoria sul campo della capolista Pescara. Solo un fuoco di paglia oppure il possibile inizio della rinascita per la squadra veronese?

Video Pescara Legnago Salus (0-1)/ Gol e highlights: capolista KO con Franzolini! (Serie C, 7 dicembre 2024)

Dovrà essere appunto la diretta Legnago Salus Ascoli a rispondere, tenendo conto del fatto che gli ospiti marchigiani, dopo un inizio di campionato davvero difficile, sono in grande forma con tre vittorie consecutive, l’ultima delle quali con un perentorio 4-1 contro il Sestri Levante. Insomma, l’Ascoli ormai ha nel mirino la zona playoff, ma dovrà fare i conti oggi con una rivale rinvigorita, quindi la diretta Legnago Salus Ascoli ci promette più spunti d’interesse di quanto forse si sarebbe potuto immaginare…

Diretta/ Pescara Legnago Salus (risultato finale 0-1): Perucchini salva i suoi! (Serie C, 7 dicembre 2024)

LEGNAGO SALUS ASCOLI IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta Legnago Salus Ascoli in tv sarà visibile tramite le modalità ormai ben note a tifosi e appassionati, cioè in esclusiva per gli abbonati ai canali di Sky Sport, che è la casa della Serie C. Di conseguenza, saranno i servizi di Sky Go oppure Now Tv a fornire ai rispettivi abbonati anche la diretta Legnago Salus Ascoli in streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI LEGNAGO SALUS ASCOLI

Passiamo adesso alle probabili formazioni per la diretta Legnago Salus Ascoli. Matteo Contini, allenatore dei padroni di casa, potrebbe insistere con il modulo 3-4-2-1 e questi possibili undici titolari: Perucchini in porta; la difesa a tre composta da Noce, Ampollini e Ruggeri; a centrocampo i mediani Franzolini e Diaby, con Muteba esterno destro e Zanetti a sinistra; infine, la Legnago Salus potrebbe schierare Palazzino e Bombagi sulla trequarti, a sostengo del centravanti Basso Ricci.

Video Ascoli Sestri Levante (4-1)/ Gol e highlights: tripletta di Corazza! (Serie C, 6 dicembre 2024)

Tra gli ospiti dobbiamo segnalare la squalifica di Gagliolo, quindi un cambiamento sarà necessario nella difesa a quattro di mister Domenico Di Carlo davanti al portiere Livieri: potrebbe esserci Piermarini con Menna nella coppia centrale, più Alagna terzino destro e Cozzoli a sinistra. Il modulo dell’Ascoli è il 4-2-3-1, ecco quindi poi Varone e Bando possibili titolari a centrocampo, mentre Silipo, Tremolada e Marsura dovrebbero agire sulla trequarti, alle spalle del centravanti Corazza.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico sulla diretta Legnago Salus Ascoli è completamente a favore degli ospiti marchigiani secondo l’agenzia Snai, infatti il segno 2 è quotato a 1,60, mentre poi si sale già a 3,40 per il segno X in caso di pareggio, oppure toccando quota 5,25 sul segno 1 qualora fossero i padroni di casa veneti a vincere.