DIRETTA PESCARA LEGNAGO SALUS, TESTA A TESTA

Cosa ci raccontano i precedenti della diretta di Pescara Legnago Salus? Un match che oggi andrà di scena per la prima volta, visto che fino all’anno scorso la squadra ospite militava si in Serie C, ma in un altro campionato. Quindi andiamo a vedere i testa a testa sul recente stato di forma delle due squadre, visto che di precedenti non ce ne sono. Nelle ultime cinque partite il Delfino ha vinto tre partite contro il Sestri Levante, il Gubbio e il Milan Futuro. Poi però si è dovuto accontentare di un pareggio contro l’Arezzo, una sola sconfitta invece contro il Pineto.

DIRETTA/ Legnago Salus Carpi (risultato finale 1-3): la chiude Sall! (Serie C, 30 novembre 2024)

Passando invece al Legnago Salus, la situazione non è cosi rosea perché nello stesso numero di partite non è mai riuscito a vincere. Solo tre pareggi e due sconfitte, queste ultime maturate contro la Spal per 3-0 e poi contro il Pineto. Quindi sembra una vittoria facile per il Pescara, ma saranno d’accordo le statistiche? Scopriamolo nel prossimo aggiornamento della diretta di Pescara Legnago Salus, si comincia ad entrare nel vivo della diretta! (agg. Gianmarco Mannara)

Diretta/ Gubbio Pescara (risultato finale 1-2) streaming video tv: accorcia Rocchi! (30 novembre 2024)

CONSIGLI SU DOVE SEGUIRE LA DIRETTA PESCARA LEGNAGO SALUS IN STREAMING VIDEO TV

C’è entusiasmo in Abruzzo per la squadra di Baldini e in molti tifosi vorranno seguire anche da casa la diretta Pescara Legnago Salus tramite Sky e anche da Pc e telefonino in streaming video su Sky GO e NOW TV.

BALDINI VUOLE VINCERE ANCORA

Una delle due partite delle 17,30 di sabato 7 dicembre 2024 è la diretta Pescara Legnago Salus che andrà in campo per la diciottesima giornata del Girone B di Serie C. Questa sfida metterà di fronte la prima in classifica e l’ultima che si affronteranno per i tre punti. Il Pescara di Baldini è tornato a vincere e lo ha fatto in superando il Gubbio in trasferta con un 1 a 2. Male il Legnago Salus che è ultimo in classifica e ha vinto solo due volte in questo campionato e non trova i tre punti da sette giornate.

Video Pescara Pineto (0-1)/ Gol e highlights: Bruzzaniti glaciale dal dischetto (Serie C, 25 novembre 2024)

LE PROBABILI FORMAZIONI PESCARA LEGNAGO SALUS

E’ interessante capire come i due allenatori decideranno di giocarsi questa sfida e lo capiremo inizialmente dalle probabili formazioni. Il Pescara di Baldini ha tante conferme e ritrova tra i pali Plizzari che ha scontato la squalifica. Pierozzi, Mulè, Brosco e Crialese saranno i quattro difensori sostenuti anche da Squizzato in mediana a sostegno del tridente offensivo formato da Merola, Tonin e Ferraris.

Gioca a tre, invece, il Legnago Salus di Contini con Noce, Pelagatti e Ballan a difesa della porta di Perucchini. Franzoli e Bombagi saranno i due mediani a sostegno del tridente formato da Demirovic, Basso Ricci e Svidercoschi unica punta.

PESCARA LEGNAGO SALUS, LE QUOTE

Per quanto riguarda il pronostico sulla diretta Pescara Legnago Salus, segnaliamo che secondo la Snai il segno 1 per la vittoria del Delfino vale 1,27, mentre la vittoria degli ospiti è pagata 9,00. Pescara nettamente favorito come era lecito attendersi e come ben sappiamo, con il segno X per il pareggio che porta in dote una vincita corrispondente a 5,00 volte l’importo che avrete pensato di investire.