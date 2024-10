DIRETTA LEGNAGO SALUS GUBBIO, DUE SQUADRE MOLTO DISTANTI

La diretta Legnago Salus Gubbio in programma alle ore 15:00 di domenica 13 ottobre 2024 allo Stadio Mario Sandrini porterà in campo due squadre che occupano una posizione molto diversa nella classifica del girone B della Serie C 2024/2025. I padroni di casa stanno infatti attualmente occupando l’ultimo posto avendo sin qui conquistato solamente 3 punti nella penultima sfida disputata, ovvero quella contro il Pineto, e vorrebbero rilanciarsi in campionato agganciando magari il Milan Futuro, ora fermo a 6 punti, ma sempre distanti ancora una lunghezza dal terzetto composto da Spal, Pineto e Pontedera.

DIRETTA/ Entella Legnago Salus (risultato finale 3-1): la chiude Corbari (6 ottobre 2024)

Dal canto suo invece il Gubbio di mister Taurino ha anch’esso ottenuto la vittoria nello scorso turno sempre ai danni del Pineto e vuole dunque tornare ad inanellare una serie di risultati utili consecutivi già tramite questa gara del weekend così da eventualmente migliorare il sesto posto agganciando a 15 punti sia l’Arezzo che la Torres, sempre che queste non vincano i rispettivi incontri.

DIRETTA/ Pineto Gubbio (risultato finale 1-2): rimonta lampo decisiva (Serie C, 6 ottobre 2024)

DIRETTA LEGNAGO SALUS GUBBIO, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Legnago Salus Gubbio sarà come sempre garantita per chiunque possieda un abbonamento a Sky oppure a Now, le emittenti che trasmettono in esclusiva tutte le partite della Serie C per la stagione 2024/2025, compresa questa gara valida per la nona giornata del girone B. Chi vorrà seguire il match dovrebbe con ogni probabilità poterla visionare anche tramite la diretta gol garantita da Sky Sport insieme con le altre sfide dei gironi A e C in programma alle ore 15:00.

LEGNAGO SALUS GUBBIO, LE PROBABILI FORMAZIONI

In attesa del fischio d’inizio della diretta Legnago Salus Gubbio, proviamo a dare uno sguardo a quelle che dovrebbero essere le probabili formazioni per questa sfida della nona giornata di Serie C. Reduce come già raccontato dall’ennesima sconfitta subita in questa stagione, i veneti potrebbero anche decidere di modificare qualcosa con mister Matteo Contini rispetto al 3-4-2-1 che ha portato comunque alla sconfitta contro l’Entella in Liguria per 3 a 1.

Diretta/ Legnago Salus Pineto (risultato finale 2-1): i veneti rinascono e vincono! (29 settembre 2024)

Più probabili invece le riconferme per il tecnico Roberto Taurino se si pensa al 2 a 1 strappato i ncasa del Pineto con le reti di Tozzuolo e Tommasini in rimonta nel primo tempo. Proprio questi due dovrebbero dunque far parte della formazione titolare per un modulo speculare ai rivali di giornata, ovvero il 3-4-2-1 che potrebbe rilanciare i rossoblu in campionato in maniera definitiva.

DIRETTA LEGNAGO SALUS GUBBIO, LE QUOTE

I pronostici messi a disposizione dalle principali agenzie di scommesse sportive sembrano indicare un unico risultato possibile per l’esito della diretta Legnago Salus Gubbio, certamente a causa dell’ultimo posto attualemte occupato in classifica dai padroni di casa. La vittoria esterna del Gubbio viene quotata a 1.65 da Bwin che pagherebbe il pareggio, punteggio questo non del tutto improbabile, a 3.30 ed infine il successo del Legnago addirittura a 4.75. Numeri molto simili vengono garantiti pure da Betsson: l’1 viene pagato a 4.95, il pareggio a 3.35 ed il 2 invece a solo 1.66.