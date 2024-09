La diretta Legnago Salus Pineto arriva dopo un turno infrasettimanale shock per i padroni di casa scaligeri, che hanno perso 8-0 contro la Ternana al “Liberati”. Si scende in campo alle ore 14.00. L’apice di un inizio di campionato disastroso per i veronesi, che hanno perso tutte le prime 6 partite di campionato segnando solo 2 gol e subendone ben 18, restando sul fondo della classifica del girone B a quota 0 punti.

DIRETTA/ Pineto Pontedera (risultato finale 1-1): Bruzzaniti risponde a Italeng (Serie C, 26 settembre 2024)

Per il Pineto 7 punti nelle prime 6 partite, gli abruzzesi hanno pareggiato per ben 4 volte, compresa l’ultima sfida in casa contro il Pontedera. Finora una sola vittoria in casa contro l’Arezzo ma anche una sola sconfitta contro la Ternana, con il Pineto che punta a un campionato tranquillo e a consolidare una posizione di classifica che possa regalare quanto prima la permanenza tra i professionisti.

Diretta/ Ternana Legnago Salus (risultato finale 8-0): Fere travolgenti! (Serie C, 25 settembre 2024)

DIRETTA STREAMING VIDEO LEGNAGO SALUS PINETO: COME VEDERE LA PARTITA IN TV

Per seguire la diretta Legnago Salus Pineto, sarà sufficiente sottoscrivere un abbonamento a Sky o NOW. Inoltre, grazie allo streaming, sarà possibile guardare la partita anche fuori casa tramite le app dedicate, facilmente scaricabili su qualsiasi dispositivo.

LEGNAGO SALUS PINETO: LE PROBABILI FORMAZIONI

Ecco quelle che saranno le probabili formazioni della diretta Legnago Salus Pineto. Per il Legnago Salus 3-4-2-1 come modulo di partenza con Toniolo in porta e una difesa a tre con Pelagatti, Martic e Zanandrea. Gli esterni laterali di fascia saranno Muteba e D’Amore, a centrocampo si muoveranno Franzolini e Diaby. In attacco Demirovic e Zanetti alle spalle dell’unica punta di ruolo, Svidercoschi. Pineto a trazione offensiva con un 3-4-3 schierato con una difesa a tre con Villa, De Santis e Dutu davanti all’estremo difensore Tonti. A centrocampo quartetto con Baggi, Amadio, Lombardi e Borsoi, il tridente offensivo sarà invece composto da Del Sole, Fabrizi e Bruzzaniti.

Diretta/ Torres Pineto (risultato finale 1-1): nessun vincitore (Serie C, 21 settembre 2024)

LEGNAGO SALUS PINETO: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Un focus sulle possibili scommesse sulla diretta Legnago Salus Pineto per chi vorrà puntare sulla vittoria di una delle due squadre. Vittoria interna del Legnago Salus quotata 3.50, mentre il pareggio viene proposto a una quota di 3.05 e l’eventualità della vittoria in trasferta del Pineto viene quotata invece 2.05.