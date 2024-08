DIRETTA LIVE OLIMPIADI PARIGI 2024: IL PROGRAMMA DI OGGI DOMENICA 4 AGOSTO

Siamo arrivati a domenica con la diretta live Olimpiadi Parigi 2024. La competizione entra finalmente nella fase clou e anche oggi ci attendono grandi emozioni nelle varie discipline sportive. Dopo una giornata caratterizzata dalla meravigliosa medaglia d’oro di Marta Maggetti nell’IQFoil femminile di vela e dall’importantissimo bronzo conquistato da Lorenzo Musetti nell’individuale maschile di tennis, la nostra selezione azzurra si riaffaccia ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 per aggiungere altre medaglie, nel contesto di un programma molto più ampio e ricco che partirà già dalle ore 9.00 con Italia-Turchia per la pallavolo femminile.

Tanti appuntamenti da non perdere nella diretta live Olimpiadi Parigi 2024, il più importante probabilmente è quello delle semifinali e della finale dei 100 metri piani. Due gli italiani ai blocchi di partenza della gara regina: Chituru Ali e, naturalmente, il mitico Lamont Marcell Jacobs, pronto a superarsi ancora una volta. Ce la farà il campione olimpico in carica a scrivere nuovamente la storia?

DIRETTA LIVE OLIMPIADI PARIGI 2024: GLI EVENTI PIÙ ATTESI

La diretta live Olimpiadi Parigi 2024 di oggi, domenica 4 agosto, ci propone un programma fitto e da non perdere. Riflettori puntati sul tennis, con il doppio femminile e con Sara Errani e Jasmine Paolini che ambiscono al bersaglio grosso. Dal tennis al ciclismo su strada, c’è Elisa Longo Borghini che scalpita. Durante la serata, poi, l’attenzione sarà tutta su Gregorio Paltrinieri, fresco di bronzo negli 800 stile libero e ora a caccia del podio nei 1500 stile libero.

Da non perdere anche la diretta live Olimpiadi Parigi 2024 dei 100 metri maschili di atletica, con Chituru Ali e Marcell Jacobs che devono ancora superare l’ostacolo della semifinale. Il gran finale è invece previsto per le 21.50. Dunque, tanta carne al fuoco per gli atleti e i tifosi italiani in vista della diretta live delle Olimpiadi di Parigi 2024. Quello di oggi è infatti il grande giorno per Jacobs e Ali, ma attenzione anche al nuoto con Paltrinieri e alla scherma con il fioretto maschile, oltre al tiro con l’arco e al ciclismo. La diretta live Olimpiadi di Parigi 2024 sta per cominciare.

