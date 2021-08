Diretta Luigi Busà Horuna/ Streaming video Rai: azzurro a caccia della finalissima!

DIRETTA BUSÀ HORUNA: MEDAGLIA SICURA MA SI PUNTA ALLA FINALISSIMA!

Busà Horuna, in diretta dal Nippon Budokan di Tokyo è la semifinale per i 75 kg del kumite maschile del karate alle Olimpiadi di Tokyo 2020: avvio previsto dopo le ore 13.22 secondo il fuso orario maschile. Ancora una gioia per il tricolore in questo giochi nipponici dal tatami a cinque cerchi: Luigi Busa ha appena avuto accesso alla semifinale che vale la medaglia di bronzo ma pure l‘accesso alla finalissima per il titolo e comunque vada solo tra pochi minuti, per il karateka di Avola sarà comunque podio olimpico. Lo sappiamo bene: in caso di successo l’azzurro affronterà per la medaglia d’oro uno tra Harspataki e Aghayen, ma in caso di KO contro l’ucraino Stanslav Horuna sarà comunque bronzo e in ogni caso una medaglia da record per l’Italia, per una disciplina che pure fa qui a Tokyo il suo debutto olimpico. L’attesa verso l’incontro dunque è grandissima e già c’è aria di fesa: ma che accadrà oggi sul Tatami per la diretta Busi Horuna?

La diretta tv di Busà Horuna, semifinale che vale il bronzo o la finale per l’oro per il kumite maschile 75 kg del karate alle Olimpiadi Tokyo 2020, sarà su Rai Due: ricordiamo che i Giochi sono coperti dalla televisione di stato con 200 ore di diretta e dunque questo evento sarà uno di quelli che andranno in onda visto che c’è in palio una medaglia per l’Italia. In alternativa, per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

DIRETTA BUSÀ HORUNA: IL CONTESTO

Pur pronti a dare il via alla diretta tra Busà e Horuna, attesa semifinale che vale comunque una medaglia nel kumite maschile 75 kg del karatè alle Olimpiadi di Tokyo 2020, pure ci pare necessario ripercorrere il cammino dei due atleti qui nel tabellone olimpico. Cominciamo dunque dall’azzurro che pure ha fatto ben fatica oggi: Luigi Busà ha infatti strappato solo all’ultimo il pass che valeva la semifinale riuscendo a battere nell’ultimo incontro l’azero Aghayev ai punti per 3-1. Pure prima l’azzurro era caduto sotto i colpi di Azhikanov e solo in extremis era riuscito a superare nel secondo banco di prova il tedesco Bitsch. E’ stato invece un percorso meno turbolento quello dell’ucraino Stanislav Horuna: subito al successo contro Nishimura, il karateka giallazzurro (bronzo ai mondiali del 2019) ha poi avuto la meglio sull’americano Scott, ma non è andato oltre lo 0-0 con l’ungherese Harspataki rimediando appena il secondo posto nel suo girone di eliminazione. Ma ora anche Horuna è pronto a giocarsi il tutto per tutto contro Busà: chi dei due accederà alla finale per l’oro olimpico?

