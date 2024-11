DIRETTA LUMEZZANE ALBINOLEFFE, SI CERCA UN ALTRO SUCCESSO

La diretta Lumezzane AlbinoLeffe è in programma per domenica 10 novembre alle ore 17:30 presso lo Stadio Tullio Saleri di Lumezzane come partita valida per la quattordicesima giornata del girone A della Serie C 2024/2025. I padroni di casa stanno volando molto in alto occupando infatti il sesto posto solitario con ben 21 punti conquistati ma gli ospiti, anch’essi reduci da una vittoria nel turno precedente, non sono poi così distanti trovandosi appunto in dodicesima posizione a 17 punti.

DIRETTA/ Albinoleffe Union Clodiense (risultato finale 1-0): tre punti d'oro! (3 novembre 2024)

Un successo garantirebbe un bel balzo in avanti per i seriani che entrerebbero così in zona playoff sempre se le dirette concorrenti non dovessero fare risultato ma i rossoblu non vogliono assolutamente ricoprire il ruolo di vittima sacrificale, cercando a loro volta di arrivare il più in alto possibile prima della sosta. Ricordiamo inoltre che la direzione dell’incontro è stata affidata all’arbitro Gianluca Catanzaro, proveniente dalla sezione AIA di Catanzaro, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Tommaso Mambelli di Cesena e Giovanni Boato di Padova oltre al quarto uomo che sarà Andrea Mazzer di Conegliano.

Diretta/ Renate Lumezzane (risultato finale 1-2): accorcia De Leo! (Serie C, 2 novembre 2024)

DIRETTA LUMEZZANE ALBINOLEFFE, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Chi vorrà seguire la diretta Lumezzane Albinoleffe con i propri occhi senza doversi recare allo stadio di persona dovrà essere in possesso di un abbonamento valido per Now oppure per Sky, le due piattaforme che detengono i diritti per la messa in onda di tutte le partite dei gironi A, B e C del campionato di Serie C 2024/2025 che si sta disputando. Sarà dunque possibile vedere la partita via streaming con NOW TV oppure su Sky Go da smart phone, tablet, smart tv oppure collegandosi tramite il proprio pc, oltre a sintonizzare il proprio televisore sul canale Sky Sport 255.

Video Triestina Albinoleffe (1-1)/ Gol e highlights: pari in extremis di Vertainen! (Serie C 30 ottobre 2024)

LUMEZZANE ALBINOLEFFE, LE PROBABILI FORMAZIONI

Tentiamo adesso di analizzare insieme le scelte, concernenti gli schieramenti iniziali, che potrebbero aver preso i due allenatori nelle probabili formazioni della diretta Lumezzane Albinoleffe valida per il girone A. Il tecnico Franzini dovrebbe riproporre la sua squadra con il 4-3-3 schierando Filigheddu in porta, Regazzetti, Pogliano, Dalmazzi e Pagliari in difesa, Tenkorang, Taugaurdeau e Malotti in mediana e tridente formato da Ferro, Monachello e Iori.

Il tecnico Giovanni Lopez dovrebbe a sua volta riconfermare il modulo utilizzato anche nell’ultima giornata e dunque un 3-5-2 con Marietta tra i pali, Gusu, Borghini e Baroni sulla linea difensiva, Mustacchio, Astrologo, Fossati, Parlati e Munari a comporre il centrocampo mentre la coppia d’attacco sarà costituita da Zanini insieme a Zoma.

LUMEZZANE ALBINOLEFFE, LE QUOTE

Infine, proviamo a conoscere anche quale potrebbe essere il pronostico dell’esito finale per la diretta Lumezzane Albinoleffe prendendo in considerazione le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive per questa sfida valevole come quattordicesimo turno di Serie C. Per Snai, Betflag, Goldbet e Lottomatica la squadra favorita per aggiudicarsi la vittoria sembra essere la compagine rossoblu, con l’1 dato infatti a 2.30. Più difficile dunque che gli ospiti riescano ad accaparrarsi i tre punti, con il 2 fissato a 3.05, oppure anche di chiudere i conti con un pareggio, visto l’x a 2.95.