Diretta/ Mantova Lecco streaming video tv: virgiliani in crisi (Serie C)

DIRETTA MANTOVA LECCO: SFIDA COMBATTUTA

Mantova Lecco, in diretta domenica 17 ottobre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Danilo Martelli di Mantova, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato di Serie C. Momento delicato per i virgiliani che non vincono da 3 partite, in cui hanno raccolto solo due pareggi e una sconfitta, in casa contro la Juventus U23, mentre domenica scorsa è arrivato un pareggio sul campo del Seregno. Il Mantova resta nel groppone di formazioni a quota 8 punti, al confine della zona play out anche se ancora non alle prese con un rendimento pesantemente insufficiente.

Veleggia invece verso l’alta classifica il Lecco dopo l’ultimo successo per 3-2 contro la capolista Padova. Partita infuocata e rocambolesca che i blucelesti hanno vinto nella loro alternanza di successi e sconfitti che li ha portati comunque al quinto posto in classifica. Match difficile anche questo al “Martelli” ma una nuova vittoria consacrerebbe i lecchesi anche sul piano della continuità. Al 27 maggio 2012 risale l’ultimo incrocio a Mantova tra le due formazioni, vinto 2-1 dai virgiliani con le reti realizzate da Spinale e da Maschio.

DIRETTA MANTOVA LECCO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Mantova Lecco è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 255 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI MANTOVA LECCO

Le probabili formazioni della diretta Mantova Lecco, match che andrà in scena al Danilo Martelli di Mantova. Per il Mantova, Maurizio Lauro schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Tosi; Esposito, Milillo, Checchi, Vaccaro; Messori, Zibert, Gerbaudo; Guccione, De Cenco, Piovanello. Risponderà il Lecco allenata da Mauro Zironelli con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Pissardo; Merli Sala, Marzorati, Enrici; Celjak, Masini, Kraja, Zambataro; Ganz, Iocolano, Mastroianni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Danilo Martelli di Mantova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Mantova con il segno 1 viene proposta a una quota di 3.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Seregno, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.25.



