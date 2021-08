Diretta maratona maschile Olimpiadi 2020/ Streaming video: Italia con Faniel, El Fathaoui e Rachik

DIRETTA MARATONA MASCHILE OLIMPIADI TOKYO 2020: EYOB FANIEL SPERANZA AZZURRA

La diretta della maratona maschile delle Olimpiadi Tokyo 2020 chiude il programma dell’atletica leggera in questi Giochi, come da consolidata tradizione – basterebbe ricordare i trionfi di Gelindo Bordin e Stefano Baldini rispettivamente nel 1988 e 2004. L’appuntamento sarà già alla mezzanotte italiana tra sabato 7 e domenica 8 agosto 2021, anche se in Giappone sarà mattina dal momento che la maratona comincerà alle ore 7.00 locali della domenica a Sapporo, sede di tutte le gare su strada dell’atletica, che all’Odori Park della città del Giappone settentrionale ci ha esaltato grazie ai trionfi di Massimo Stano e di Antonella Palmisano nelle due 20 km di marcia. La memorabile edizione delle Olimpiadi Tokyo 2020 per l’atletica italiana si chiuderà dunque con la mitica gara sulla distanza di 42.195 km, forse il simbolo dei Giochi. Qualche speranza ci sarà anche per questa gara, in particolare grazie ad Eyob Faniel che potremmo considerare uno degli outsider della maratona maschile delle Olimpiadi Tokyo 2020 e che ha tolto proprio a Stefano Baldini il record italiano, mentre in teoria hanno meno possibilità Yassine El Fathaoui e Yassine Rachik, gli altri due italiani in gara, tutti di origini africane. Sognare è lecito, in queste due settimane lo abbiamo capito: arriverà la ciliegina sulla torta con una grande gioia anche dalla maratona?

MARATONA MASCHILE OLIMPIADI TOKYO 2020 COME VEDERLA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta tv della maratona maschile alle Olimpiadi Tokyo 2020, sarà su Rai Due: ricordiamo che i Giochi sono coperti dalla televisione di stato con 200 ore di diretta e dunque questo evento sarà uno di quelli che andranno in onda data la sua importanza, anche se non si tratterà di una diretta integrale. In alternativa, per gli abbonati l’appuntamento potrà essere anche sui canali di Eurosport (visibili anche tramite Dazn) e in diretta streaming video su Discovery+, che ha l’esclusiva per quanto riguarda lo streaming – che non sarà dunque disponibile su Rai Play.

OLIMPIADI 2020, I FAVORITI DI QUESTA MARATONA MASCHILE

La diretta della maratona maschile, alle Olimpiadi Tokyo 2020 come in ogni altra edizione dei Giochi, è una delle gare che tutti attendono con interesse. Abbiamo parlato dell’Italia, che presenta un terzetto interessante anche se non tra i grandi favoriti. Allarghiamo allora lo sguardo ai big della maratona che andranno a caccia dell’oro olimpico. In copertina ecco i keniani, che sulla carta sono i più accreditati in assoluto per dominare come hanno fatto ieri nella maratona delle donne: Lawrence Cherono, il primatista mondiale Eliud Kipchoge e Amos Kipruto sono un terzetto fenomenale e dovrebbero essere il punto di riferimento, con legittime ambizioni per tutti e tre di puntare alla vittoria. L’Etiopia proverà a rispondere con Elisa Desisa, Sisay Lemma e Shura Kitata, terzetto naturalmente di livello come è normale che sia per gli etiopi, ma sulla carta un gradino sotto rispetto al “Dream Team” del Kenya. Come sempre poi le sorprese sono possibili in una gara come la maratona olimpica: attenzione dunque pure ai nostri tre azzurri…

