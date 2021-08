DIRETTA MARCIA 50 KM MASCHILE OLIMPIADI/ Streaming video Discovery+: si comincia!

DIRETTA MARCIA 50 KM UOMINI OLIMPIADI: SI COMINCIA

Si accende la diretta della marcia 50 km maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020, una delle gare più attese per la manifestazione nipponica. Sulle strade di Sapporo favoriti d’obbligo oggi saranno proprio i padroni di casa e il leader Masatora Kawano, come anche il numero 1 al mondo Satoshi Muro, pronti fare l’exploit, dopo il mancato oro nella gara dei 20 km (ma il paese del sol levante si è consolato con l’argento e il bronzo di Ikeda e Yamanishi): ma ovviamente non saranno i soli. E non possiamo neppure dire che a gara è già scritta, visto che in questo 5 agosto 2021 è assolutamente da non sottovalutare il fattore ambientale. Nonostante lo spostamento della gara da Tokyo a Sapporo, sono attese alte temperature e alti livelli di umidità questa mattina (ricordiamo che la gara inizierà alle ore 5.30 del mattino nipponico) e dunque possiamo dire che il colpo di scena è dietro l’angolo nei prossimi 50 km. Non ci resta che dare la parola alla strada: si comincia!

DIRETTA MARCIA 50 KM UOMINI OLIMPIADI: DE LUCA, AGRUSTI E CAPORASO PER L’IMPRESA

Sarà alle ore 22.30 italiane di oggi giovedi 5 agosto 2021, che si accenderà la diretta della marcia maschile di 50 km per le Olimpiadi di Tokyo 2020, sulle strade di Sapporo. Dopo le soddisfazioni in pedana e l’eccezionale medaglia d’oro vinta da Stano nella gara dei 20 km, ecco che tocca agli uomini della lunga distanza provare a fare l’impresa. La gara è certo tra le più attese tenuto poi conto anche della presenza di ben tre italiani al via oggi: Marco De Luca, Andrea Agrusti e Tedorico Caporaso non partono però con il favore del pronostico, ma chissà che oltre a una buona prestazione possano regalare in extremis un miracolo. Noi possiamo solo sperarlo e nel frattempo goderci la diretta della marcia dei 50 km maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020.

COME SEGUIRE IN DIRETTA TV E STREAMING LA MARCIA 50 KM UOMINI DELLE OLIMPIADI TOKYO 2020

La diretta tv della marcia 50 km maschile alle Olimpiadi Tokyo 2020 dovrebbe essere visibile su Rai Due: la televisione di stato dovrebbe trasmettere infatti l’evento (anche se non integralmente), in aggiunta dobbiamo ricordare che il broadcaster ufficiale della manifestazione è Discovery + che seguirà il programma integrale. Visione in diretta streaming video, inclusa negli abbonamenti Amazon Prime e Eurosport Player; quest’ultima piattaforma sarà visibile anche ai clienti di DAZN.

I PROTAGONISTI ANNUNCIATI DELLA MARCIA 50 KM MASCHILE DELLE OLIMPIADI DI TOKYO 2020

Pur pronti a dare la parola alla diretta della marcia dei 50 km maschile per le Olimpiadi di Tokyo 2020, ci pare doveroso ora spendere due parole anche sui protagonisti già attesi questa sera nelle strade di Sapporo. Come abbiamo accennato prima saranno ben tre le carte da medaglia del’Italia: abbiamo dunque Teodorico Caporaso (20^ agli europei di Zurigo nel 2014), Marco De Luca (32^ nella marcia di Podebradi lo scorso maggio) e Andrea Agrusti (11^ agli Europei di Berlino). Pure come abbiamo accennato saranno oggi altri i big favoriti per il podio a cinque cerchi. Attenzione dunque oggi nella 50 km di marcia maschile alle Olimpiadi di Tokyo 2020 al giapponese Masatora Kawano, numero 1 al mondo, come pure al campione mondiale in carica Matej Toth: da non sottovalutare poi l’ucraino Ihor Hlavan e la squadra cinese, sempre molto temibile quando si parla di marcia (Tongda Bian, Yadong Luo e Qin Wang).

