DIRETTA MILAN JUVENTUS: TESTA A TESTA

La diretta di Milan Juventus è un classico della Serie A, abbiamo più di cento partite precedenti a questa che commenteremo, proprio la situazione migliore per capire chi può avere o meno il favore del pronostico dalla propria parte in questi testa a testa di tipo storico. In Serie A abbiamo la bellezza di 146 incontri, l’abaco si divide poi in 46 vittorie per i rossoneri che ne ottengono 25 in casa e 21 in trasferta, poi il segno X è uscito 45 volte e la maggior parte di questi sono maturati proprio a San Siro. Invece la vincitrice fino a questo momento della rivalità è la Juventus con 55 vittorie. Abbiamo poi sei partite disputate in Coppa Italia, dove si contano ovviamente anche le finali e anche qui il bilancio sorride alla Vecchia Signora che rimane imbattuta in questa competizione contro il Milan: due pareggi e quattro vittorie. In Supercoppa invece le due compagini si sono affrontate due volte con una vittoria per parte. Spostiamoci adesso al prossimo aggiornamento dove vedremo le statistiche pre match delle due squadre alla ricerca dei vari trend delle due compagini. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA MILAN JUVENTUS, VINCERE PER INSEGUIRE IL SOGNO SCUDETTO

Si accende la tredicesima giornata di Serie A e lo fa San Siro con la diretta Milan Juventus che manderà in campo due delle squadre più grandi del campionato dalle 18,00 del 23 novembre. In campo andranno due big ferite e in cerca di riscatto nelle settimana che precede l’ennesima partita di Champions League.

Il Milan di Fonseca è tornato sulla Terra pareggiando per 3 a 3 in casa del Cagliari dopo aver vinto al Bernabeu contro il Real Madrid. Periodo altalenante anche per la Juventus di Thiago Motta che arriva dal derby vinto contro il Torino ma si trova con problemi difensivi ed un attacco che spreca troppo.

DIRETTA MILAN JUVENTUS, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

L’esclusiva per la diretta Milan Juventus sarà di DAZN che trasmetterà la partita per i suoi abbonati sulla sua piattaforma. Avrete anche la possibilità di non perdervi questo match seguendo la nostra diretta testuale che vi racconterà le azioni migliori e le emozioni.

MILAN JUVENTUS, LE PROBABILI FORMAZIONI

Molti interessante il discorso sulle probabili formazioni che andiamo ad approfondire per vedere quali saranno le scelte degli allenatori. Fonseca conferma Maignan tra i pali con Emerson, Pavlovic, Thiaw e Theo Hernandez a formare la linea difensiva. Reijnders e Fofana saranno i due mediani con Leao e Pulisic che hanno il posto sulla trequarti mentre è forte il ballottaggio tra Abraham, Musah e Chukwueze per completare il trio a sostegno di Morata.

Diversi infortunati per Thiago Motta che, durante la sosta nazionali, ha perso sia Cabal che Vlahovic. In porta giocherà Di Gregorio con Savona, Gatti, Kalulu e Cambiaso a completare la difesa. Locatelli e Thuram agirano in mediana con Koopmeiners sulla trequarti sostenuto da Yildiz sulla sinistra e Conceição sulla destra con Weah che si adatterà come unica punta.

MILAN JUVENTUS, LE QUOTE

Per la diretta Milan Juventus andiamo anche a vedere le quote proposte da AdmiralBet in vista del big match di San Siro. I favoriti sono i rossoneri che vedono la loro vittoria quotata a 2,20 contro il 2 per i bianconeri a 3,40 e il pareggio X a 3,20.