DIRETTA JUVENTUS TORINO, IL TESTA A TESTA

Siamo arrivati anche quest’anno al derby della Mole e per la diretta di Juventus Torino non potevamo che fare un passo nel passato e cercare come nostro solito di vedere i precedenti delle due squadre, cercando di capire chi tra le due formazioni ha o meno il favore del pronostico. Quando le partite sono cosi importanti poi, non facciamo a meno di metterci tutto l’amore possibile. Abbiamo prima di questa partita allo Stadium ben 135 partite tra Serie A e Coppa Italia, in questa ultima competizione le società si sono affrontate due volte con due vittorie per bianconeri, quindi questo significa che ci sono 132 partite da analizzare per il campionato.

Il computo totale si divide in 63 successi per la formazione allenata oggi da Thiago Motta, mentre i successi granata sono poco più della metà, ossia 32. Le restanti 37 partite invece sono finite con un pareggio. Dovrebbe essere una partita facile per la Juventus, ma spostiamoci nel prossimo aggiornamento per capire dal punto di vista statistico quali sono le reali possibilità bianconere in vista della diretta di Juventus Torino. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA JUVENTUS TORINO, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA

Per poter seguire la diretta Juventus Torino sarà necessario possedere un abbonamento valido a Dazn, Now, oppure Sky, le tre piattaforme che detengono i diritti per la messa in onda delle partite del campionato di Serie A per la stagione 2024/2025 che si sta attualmente disputando. Via streaming, anche con Sky Go e NOW TV, sarà dunque possibile vedere l’evento tramite smart phone, tablet, smart tv oppure attraverso il browser sul proprio pc. Gli abbonati all’emittente satellitare potranno sintonizzare il televisore sui canali Sky Calcio 1Sky Sport 1Sky Sport 251.

UN DERBY IMPORTANTE

La diretta Juventus Torino è in programma per sabato 9 novembre 2024 alle ore 20:45 presso l’Allianz Stadium di Torino come partita valida per la dodicesima giornata della Serie A 2024/2025. Il derby della Mola è sempre una sfida estremamente sentita dalle due tifoserie del capoluogo piemontese ed anche questo incrocio non fa certo eccezione. Al momento i bianconeri si trovano in sesta posizione con ventuno punti conquistati mentre i granata occupano il decimo posto con quattordici punti guadagnati nonostante un periodo non proprio felice.

L’inizio di stagione è stato davvero entusiasmante per il Toro che ha però subito una battuta d’arresto recentemente aggiudicandosi solo un successo nelle ultime sette partite disputate e, per questa ragione, secondo le indiscrezioni emerse nelle scorse ore il patron Cairo starebbe valutando la possibilità di sostituire il tecnico Paolo Vanoli ed il candidato a prenderne il posto pare essere Walter Mazzarri. La Juve, invece, vuole riscattarsi dopo il pareggio maturato in casa del Lille in Champions League e rimanere sul treno Europa magari staccandosi ulteriormente dal Milan che insegue a 17 punti.

JUVENTUS TORINO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Juventus Torino ci aiutano a capire quali potrebbero essere le scelte effettuate dai due allenatori in merito agli schieramenti iniziali aspettando l’avvio delle ostilità. Mister Thiago Motta dovrebbe continuare a puntare sul 4-3-3 come modulo per i suoi bianconeri affidandosi dunque a Di Gregorio tra i pali, Cambiaso, Gatti, Kalulu, Cabal in difesa, Locatelli, McKennie e Conceicao a centrocampo Koopmeiners e Yildiz con il centravanti Vlahovic a comporre il tridente offensivo.

Dall’altro lato mister Paolo Vanoli, facendo a meno degli indisponibili Schuurs, Zapata e Adams, dovrebbe invece optare per il 3-5-2 schierando Milinkovic-Savic tra i pali, Coco, Maripan, Masina a formare il resto della retroguardia, Lazaro, Vlasic, Ricci, Ilic, quest’ultimo è in ballottaggiocon Linetty , e Pedersen nel mezzo mentre saranno Sanabria e Njie a costituire la coppia d’attacco.

DIRETTA JUVENTUS TORINO, LE QUOTE

Cerchiamo infine di conoscere il pronostico relativo all’esito finale della diretta Juventus Torino attraverso le quote offerte dalle principali agenzie di scommesse sportive per questo evento valevole come gara del dodicesimo turno di campionato. Stando a quanto offerto per l’1 da Betflag, Lottomatica e Goldbet, i bianconeri sono nettamente favoriti per ottenere il successo pagandolo a 1.55 mentre il pareggio è invece dato a 3.75. Sembra virtualmente impossibile quindi che il Toro possa aggiudicarsi la vittoria fissando il 2 addirittura a 6.50 e dello stesso parere sono pure Snai e Betsson.