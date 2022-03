Diretta Milano Sanremo 2022/ Streaming video Rai 2: ecco la Classicissima!

DIRETTA MILANO SANREMO 2022: CHI SARÀ IL VINCITORE?

La diretta della Milano Sanremo 2022, edizione numero 113 della Classicissima di primavera, che come da consolidata tradizione è la prima delle classiche Monumento della stagione del ciclismo, sarà sicuramente un appuntamento imperdibile oggi, sabato 19 marzo 2022, nel giorno di san Giuseppe che decenni fa era la data fissa della Sanremo (anche perché era festivo). Parlando di tradizione della Milano Sanremo, dobbiamo dire che la Classicissima del 2022 ci riproporrà il percorso più tradizionale con il Turchino, dopo la “rivoluzionaria” edizione della Milano Sanremo del 2020, che fu inedita sia per la collocazione ad agosto sia per il percorso in gran parte diverso da quello classico e vide la vittoria di Wout Van Aert, imitato nel 2021 dal connazionale Jasper Stuyven in una Sanremo molto più simile al normale, ma con il Giovo al posto del Turchino a causa di una frana.

La diretta Milano Sanremo, in qualunque veste la Classicissima si presenti, conserva sempre intatto ed immutabile il suo fascino, che risiede in una storia cominciata nel 1907, in un albo d’oro a dir poco glorioso e in un percorso che non è particolarmente impegnativo ma aperto a molte possibili soluzioni perché ricco di insidie, a partire dalla lunghezza di ben 293 km. Tanto per capirci subito, è l’unica corsa del calendario mondiale che può essere vinta da corridori con caratteristiche che vanno da quelle degli sprinter puri fino a quelle di uomini (anche) da grandi Giri. Per fare due nomi praticamente agli antipodi negli ultimi anni, nel 2016 vinse il velocista francese Arnaud Demare, mentre nel 2018 Vincenzo Nibali ha scritto una memorabile pagina di storia con il suo straordinario attacco vincente in una corsa che non sembra possibile per una vittoria dello Squalo. Anche quest’anno la diretta Milano Sanremo 2022 attirerà dunque l’attenzione di tutti gli appassionati e di tanti corridori che sognano di alzare le braccia sullo storico arrivo di Via Roma, dove si è tornati dal 2015: in copertina ci sono naturalmente Tadej Pogacar e Wout Van Aert, ma tutto (o quasi) è possibile. Scopriamo allora tutto quello che c’è da sapere per seguire al meglio la diretta Milano Sanremo 2022…

DIRETTA MILANO SANREMO 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA CORSA

Per seguire in diretta tv la Milano Sanremo 2022 l’appuntamento sarà dalle ore 14.00 su Rai Due, per un lunghissimo collegamento che consentirà di seguire anche premiazioni e interviste post-gara con la squadra ciclismo di Rai Sport, guidata dalla telecronaca di Francesco Pancani con Alessandro Petacchi – e già in precedenza avremo finestre su Rai Sport + HD (canale numero 57) alternandosi allo sci. Diretta disponibile anche sui canali Eurosport, a sua volta storica “casa” del ciclismo sulle piattaforme a pagamento.

Per chi invece non potesse mettersi davanti a un televisore oggi pomeriggio, ricordiamo anche la possibilità di seguire la diretta Milano Sanremo 2022 in streaming video sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it) oppure – per gli abbonati – tramite i servizi offerti da Eurosport Player. Infine i social network, dove segnaliamo in particolare la pagina Facebook ufficiale Milano Sanremo e il profilo Twitter ufficiale @Milano_Sanremo. CLICCA QUI PER LA DIRETTA MILANO SANREMO 2022 IN STREAMING SU RAI PLAY

DIRETTA MILANO SANREMO 2022: ORARIO E PERCORSO

Parlando della diretta della Milano Sanremo 2022, adesso doverosamente bisogna esaminare il percorso, che è tornato ad essere quello più tradizionale possibile. Rispetto ad un anno fa, come abbiamo già ricordato, ci sarà il ritorno del passaggio della corsa sul Passo del Turchino (km 142,9), salita mitica per la Milano Sanremo che comunque per pendenze (leggere) e distanza dall’arrivo (notevole) dovrebbe avere un ruolo di fatto nullo nell’economia della corsa, come da decenni a questa parte. A quel punto tuttavia saremo già in Liguria, meglio andare con ordine per riepilogare orari e percorso di questa leggendaria classica. La partenza avrà luogo da Milano, alle ore 9.50 dal Velodromo Vigorelli e poi alle ore 10.10 il km 0 ufficiale in via della Chiesa Rossa, punto dal quale ci saranno da percorrere 293 km. Il gruppo pedalerà come da tradizione verso Pavia e poi in Piemonte toccando Tortona e Novi Ligure per valicare l’Appennino come detto al Passo del Turchino, che porterà la diretta Milano Sanremo 2022 sulla Riviera ligure nei pressi di Genova.

Si attraverseranno dunque tutte le località della costa a ponente del capoluogo ligure, in particolare dopo Alassio avremo i tre Capi in successione, punti tradizionali per la Milano Sanremo con l’eccezione dell’assenza del 2020: Capo Mele al km 241,5, Capo Cervo al km 246,4 e Capo Berta al km 254,2. A quel punto saremo ad Imperia, pronti ad affrontare il leggendario tratto finale della Milano Sanremo, con due salite di per sé non difficili, ma che per la loro collocazione nel finale della Classicissima fanno parte della storia del ciclismo mondiale. Prima la Cipressa (km 271,4), salita di 5,6 km al 4,1% di pendenza media e punte fino al 9% e una discesa insidiosa (pendenza -7,1%), poi il Poggio (km 287,5), salita di 3,7 km al 3,7% e pendenza massima all’8%, trampolino di lancio perfetto per gli attaccanti. Qui assisteremo infatti ai tentativi da parte di chi vorrà evitare un arrivo in volata che resta comunque un’opzione più che credibile, nonostante ci siano solamente 2 km fra la fine della discesa e la linea del traguardo in via Roma.

DIRETTA MILANO SANREMO 2022: I PROTAGONISTI ATTESI

Per descrivere l’imprevedibilità della diretta Milano Sanremo 2022, basterebbe raccontare gli esiti delle ultime sei edizioni: nel 2016 vittoria del francese Arnaud Demare nell’ultimo sprint di gruppo a ranghi compatti, nel 2017 successo per il polacco Michal Kwiatkowski davanti a Peter Sagan e Julian Alaphilippe in uno sprint ristretto, nel 2018 il meraviglioso assolo di Vincenzo Nibali ad anticipare i velocisti, nel 2019 il successo di Julian Alaphilippe su un gruppetto ridotto, nel 2020 il trionfo di Wout Van Aert in una volata a due proprio con Alaphilippe ed infine l’anno scorso il guizzo a sorpresa di Stuyven, potremmo dire in stile Nibali ma in realtà partendo in contropiede praticamente al termine della discesa del Poggio, mentre lo Squalo aveva attaccato in salita. Sei edizioni, sei epiloghi differenti: la Milano Sanremo si può vincere (o perdere) in ogni modo.

Per non dilungarci troppo, dobbiamo purtroppo notare che quest’anno problemi fisici o malati di stagione sembrano essere particolarmente abbondanti e hanno messo fuori gioco moltissimi potenziali protagonisti – assenti o comunque difficilmente in grado di essere protagonisti su una corsa di quasi 300 km. Anche l’Italia paga un prezzo molto alto: da Vincenzo Nibali a Sonny Colbrelli, da Alberto Bettiol ad Elia Viviani, la speranza è che almeno la febbre dei giorni scorsi non abbia lasciato troppi strascichi per Filippo Ganna. In copertina vanno allora Tadej Pogacar e Wout Van Aert: lo sloveno è semplicemente il più forte del mondo, come ha dimostrato anche tra Strade Bianche e Tirreno Adriatico, il belga è tra i pochi che potrebbero reggere a un attacco dello sloveno e batterlo se arrivassero in volata assieme. Vedremo se i pronostici della diretta Milano sanremo 2022 saranno rispettati….











