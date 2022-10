Diretta Mondiali ciclismo pista 2022/ Streaming video Rai: c’è Elia Viviani

DIRETTA MONDIALI CICLISMO PISTA 2022: CHI SARÀ IL VINCITORE?

Calerà il sipario oggi, domenica 16 ottobre, sulla diretta dei Mondiali ciclismo su pista 2022, ma prima naturalmente ci sarà la quinta e ultima giornata di gare dal velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines e non mancheranno le speranze per l’Italia, in particolare con Elia Viviani nella corsa ad eliminazione, di cui il veronese è il campione del Mondo in carica, oltre che oro europeo. Sicuramente ci sono speranze di incrementare il nostro bottino, anche con altri protagonisti come Simone Consonni e Michele Scartezzini nell’americana, oppure Silvia Zanardi nella corsa a punti.

La medaglia d’oro con record del Mondo di Filippo Ganna (più argento di Jonathan Milan) nell’inseguimento individuale di venerdì sera resta l’evento indimenticabile, ma di certo non l’unica grande gioia, l’inseguimento è sicuramente il nostro punto di forza perché ricordiamo anche l’oro femminile e l’argento maschile dei nostri olimpionici con i due quartetti ma molti segnali positivi ci sono, con la perla di Martina Fidanza capace di vincere l’oro nello scratch per il secondo anno consecutivo. Andiamo allora a scoprire cosa ci sarà da seguire e come si potrà farlo nella quinta e ultima giornata della diretta dei Mondiali ciclismo su pista 2022.

DIRETTA MONDIALI CICLISMO PISTA 2022 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv dei Mondiali ciclismo pista 2022 sarà garantita anche oggi sia in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58) sia per gli abbonati su Eurosport, di conseguenza sarà doppia pure la possibilità della diretta streaming video, disponibile per tutti tramite Rai Play o per gli abbonati tramite i servizi dedicati da Eurosport.

DIRETTA MONDIALI CICLISMO PISTA 2022: IL PROGRAMMA DI OGGI

La diretta dei Mondiali ciclismo su pista 2022 offrirà cinque titoli da assegnare e attenzione perché oggi la sessione delle finali comincerà molto prima del solito. Alle ore 13.30 infatti scatterà la corsa a punti femminile nella quale l’Italia schiera l’ambiziosa Silvia Zanardi, che di questa specialità è la medaglia d’argento europea grazie al secondo posto di agosto a Monaco. In calendario è invece fissata alle ore 14.07 la finale dello sprint maschile, senza azzurri in gara. Decisamente più stuzzicante si annuncia l’appuntamento alle ore 14.31 con l’Americana maschile, nella quale l’Italia può di nuovo recitare da protagonista con la coppia Simone Consonni-Michele Scartezzini, che ripartono dall’argento vinto ai Mondiali 2021 a Roubaix.

Alle ore 16.04 spazio alla finale del keirin femminile, sperando che la nostra Miriam Vece possa essere protagonista il più a lungo possibile (si partirà con i vari turni fin da mezzogiorno). Infine, il gran finale della diretta dei Mondiali ciclismo su pista 2022 è fissata alle ore 16.20 con l’eliminazione maschile, di cui in questo momento Elia Viviani è il campione sia del Mondo sia d’Europa in carica. Speriamo quindi che il finale a Saint-Quentin-en-Yvelines possa colorarsi d’azzurro grazie a colui che è stato il “capostipite” della rinascita del ciclismo su pista italiana, al quale tutti dobbiamo dire un grande grazie.

