Diretta finale inseguimento Filippo Ganna Jonathan Milan/ Streaming video Rai: derby

Oggi la diretta della finale Filippo Ganna Jonathan Milan nell’inseguimento individuale maschile sarà il piatto forte in ottica italiana ai Mondiali di ciclismo su pista 2022 in corso a Saint-Quentin-en-Yvelines, che ci stanno regalando davvero numerose soddisfazioni. Questa sera faremo in ogni caso grande festa, perché ci godremo un meraviglioso derby che in ogni caso regalerà all’Italia un oro e un argento al termine della diretta della finale inseguimento Filippo Ganna Jonathan Milan, al massimo rammaricandoci del fatto che questa disciplina leggendaria per il ciclismo su pista non faccia più parte da alcune edizioni del programma delle Olimpiadi.

Godiamoci tuttavia il meraviglioso duello “interno” tra il campione praticamente di tutto, cioè naturalmente il piemontese Filippo Ganna, che per limitarci all’inseguimento individuale vanta in carriera quattro ori, un argento e un bronzo ai Mondiali, e la sua meravigliosa spalla nel quartetto, il friulano Jonathan Milan, componente del team che nell’inseguimento a squadre ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020 ma anche campione d’Europa e argento iridato nell’inseguimento individuale nel 2021. L’appuntamento imperdibile è già fissato: da calendario avremo la finale terzo posto alle ore 20.36 tra il britannico Daniel Bigham e il portoghese Ivo Oliveira, seguita naturalmente dalla diretta della finale per l’oro dell’inseguimento individuale tra Filippo Ganna e Jonathan Milan.

DIRETTA FINALE INSEGUIMENTO FILIPPO GANNA JONATHAN MILAN STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA

L’appuntamento con la diretta tv della finale inseguimento Filippo Ganna Jonathan Milan, naturalmente nel contesto dei Mondiali su pista, sarà visibile sia in chiaro per tutti su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) sia per gli abbonati su Eurosport, di conseguenza anche per la diretta streaming video saranno a disposizione sia Rai Play per tutti sia Eurosport Player su abbonamento. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DELLA FINALE INSEGUIMENTO FILIPPO GANNA JONATHAN MILAN

DIRETTA FINALE INSEGUIMENTO FILIPPO GANNA JONATHAN MILAN: RISULTATI E CONTESTO

Verso la diretta della finale Filippo Ganna Jonathan Milan, ci sembra doveroso ricordare come si è arrivati fin qui nella gara dell’inseguimento individuale maschile. Tutto si consuma in un solo giorno, i 25 atleti in gara hanno disputato oggi il primo turno, spietato: i due migliori tempi in finale per oro e argento, il terzo e il quarto nella finalina per il bronzo, dal quinto in giù tutto finito subito. Evidentemente, i migliori crono sono stati proprio quelli dei due italiani: per la precisione, il miglior tempo assoluto in 4’00”693 è stato quello di Filippo Ganna, che di conseguenza può essere il primo favorito per l’oro. Lo sfiderà nel meraviglioso derby Jonathan Milan, che nel pomeriggio ha ottenuto il tempo di 4’03″012, a sua volta di oltre due secondi migliore di chiunque altro al mondo.

Filippo Ganna e Jonathan Milan hanno utilizzato la stessa tecnica nelle qualificazioni, che è poi la tecnica dei grandi campioni, con una progressione micidiale per tutti gli altri con il passare dei giri del velodromo francese. Per la cronaca, il tempo di Filippo Ganna è anche il nuovo record europeo, alle spalle solamente del record del mondo dello statunitense Ashton Lambie in 3’59”930, ma sfruttando l’altura di Aguascalientes mentre Filippo Ganna ha sempre detto di volerci riuscire senza aiuti “esterni”. Sabato scorsa Pippo ha ottenuto il nuovo record dell’ora, oggi si giocherà l’oro mondiale con l’amico Jonathan Milan ma potrebbe servire anche tenere d’occhio il cronometro…











