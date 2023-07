Diretta Mondiali scherma Milano 2023/ Risultato live, streaming video Rai 2: oggi i primi titoli (25 luglio)

La diretta dei Mondiali di scherma Milano 2023 oggi, martedì 25 luglio, vedrà in palio i primi titoli per la rassegna iridata in programma nel capoluogo lombardo per la prima volta nella storia. L’attesa è grande, perché la scherma è da sempre lo scrigno più ricco di medaglie per lo sport italiano, i Mondiali di scherma 2023 a Milano sono dunque una ribalta davvero nobile, con in palio i titoli iridati e per di più si tratta anche di uno snodo fondamentale per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Infatti, dopo le precedenti fasi eliminatorie che hanno completato il tabellone principale di tutte le gare, da oggi si fa davvero sul serio e saranno assegnati i primi due titoli, nella spada femminile e nella sciabola maschile. La formula sarà quella consueta nella scherma: si comincia dalle ore 8.30 del mattino con i trentaduesimi, proseguendo poi in entrambe le competizioni sino alle finali. La diretta dei Mondiali scherma Milano 2023 dunque entra finalmente nel vivo, l’Italia è prima nel medagliere iridato di tutti i tempi, di conseguenza come sempre ci presentiamo con grandi ambizioni, a maggior ragione considerando che parliamo di un’edizione casalinga (l’ultima fu Catania 2011), anche se è il fioretto la nostra arma d’eccellenza, per la quale dovremo aspettare i prossimi giorni.

DIRETTA MONDIALI SCHERMA MILANO 2023 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv dei Mondiali scherma Milano 2023 da oggi è garantita sia su Rai Due sia sul canale tematico Rai Sport (numero 58) in varie fasce orarie, con la telecronaca di Federico Calcagno e il commento tecnico di Stefano Pantano. Di conseguenza, sarà disponibile anche la diretta streaming video dei Mondiali scherma Milano 2023 tramite il servizio offerto da Rai Play con sito Internet oppure applicazione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY DEI MONDIALI SCHERMA MILANO 2023

DIRETTA MONDIALI SCHERMA MILANO 2023: SPADA FEMMINILE E SCIABOLA MASCHILE

Come abbiamo già accennato, oggi la diretta Mondiali scherma Milano 2023 ci offrirà il tabellone delle fasi finali della spada femminile e della sciabola maschile. Andiamo allora a ricordare quali sono gli azzurri che saranno impegnati in queste due specialità e andranno dunque già nelle prossime ore a caccia delle medaglie individuali. Quattro azzurre saranno in gara nella spada, spicca la due volte campionessa del Mondo Rossella Fiamingo, ma ci saranno anche Alberta Santuccio e Mara Navarria, infine ha superato le qualificazioni Federica Isola, che completerà quindi il quartetto dell’Italia.

L’altro evento di oggi nella diretta Mondiali scherma Milano 2023 sarà invece la sciabola maschile e anche in questo caso avremo ben quattro azzurri in gara (il massimo possibile nelle gare individuali per una nazione), perché a Luca Curatoli, Michele Gallo e al vice-campione olimpico Luigi Samele si è aggiunto anche Riccardo Nuccio, a sua volta in grado di superare le qualificazioni per raggiungere gli altri tre Azzurri qualificati di diritto.











