DIRETTA MONDIALI SCHERMA MILANO 2023/ Video streaming Rai: ok Errigo, Favaretto e Volpi (mercoledì 26 luglio)

DIRETTA MONDIALI SCHERMA MILANO 2023: INIZIATO IL FIORETTO FEMMINILE

Ai Mondiali scherma Milano 2023 è iniziata un’altra giornata: il programma si è aperto con il fioretto femminile individuale nel quale abbiamo quattro italiane impegnate. Tre di loro sono già al secondo turno: si tratta di Arianna Errigo, tornata a gareggiare dopo la maternità, e Martina Favaretto che hanno avuto ben pochi problemi nel liberarsi delle loro avversarie. Alice Volpi ha dovuto penare qualcosa in più, ma alla fine si è qualificata; adesso aspettiamo l’assalto di Martina Batini che se la vede con Hiu Wai Valerie Cheng, atleta di Hong Kong.

Ricordiamo che ieri l’Italia ha già vinto due medaglie nella spada femminile: Alberta Santuccio è stata argento perdendo la finale contro la francese Marie-Florence Candassamy, mentre per Mara Navarria – sconfitta dalla connazionale in semifinale – è arrivato il bronzo. È ancora presto per capire cosa succederà ai Mondiali scherma Milano 2023 per la giornata di mercoledì 26 luglio, diciamo però che l’avvio della nostra nazionale del fioretto femminile è stato confortante ma, allo stesso modo, non ci aspettavamo qualcosa di troppo diverso. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MONDIALI SCHERMA MILANO 2023 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE GARE

MONDIALI SCHERMA MILANO 2023: OGGI ALTRI DUE TITOLI!

I Mondiali scherma Milano 2023 proseguono il loro programma: dopo aver assistito alla gara inaugurale, vivremo oggi altre due competizioni che dunque ci forniranno altri due titoli, da scoprire dunque quali saranno le nazionali che porteranno a casa le medaglie d’oro di mercoledì 26 luglio e le altre che si piazzeranno sul podio. La giornata comincia alle ore 9:00, saremo in pedana già di prima mattina per le due eliminatorie che si susseguiranno nel programma.

Oggi per la diretta dei Mondiali scherma Milano 2023 sono previsti i tornei individuali di fioretto femminile e spada maschile: quando si parla delle donne del fioretto, ovviamente, l’Italia è sempre in prima linea con una tradizione straordinaria. Ora però cercheremo di scoprirne di più, aspettando che gli assalti abbiano inizio facciamo luce sui partecipanti di questa giornata con il focus sui nostri rappresentanti che cercheranno di portare a casa le medaglie a Milano.

DIRETTA MONDIALI SCHERMA MILANO 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Nella diretta dei Mondiali scherma Milano 2023 il fioretto femminile va a caccia di conferme dopo aver dominato agli Europei: Martina Batini è la campionessa in carica e Martina Favaretto è argento, avremo poi in pedana Alice Volpi ma il grande ritorno è quello di Arianna Errigo, che si è presa una pausa per la maternità e dovrà ovviamente testare la sua condizione per questo grande appuntamento. Le principali avversarie? Ysaora Thibus, francese, è la campionessa mondiale in carica mentre attenzione a Lee Kiefer – oro olimpico – e Sera Azuma, giapponese.

Per quanto riguarda la spada maschile, nella diretta dei Mondiali scherma Milano 2023, Davide Di Veroli vuole confermarsi dopo aver vinto il titolo europeo mentre Federico Vismara proverà a riscattare la sconfitta nel derby in finale. Questi due atleti sono gli azzurri in gara, che dovranno confrontarsi con Romain Cannone (anche qui c’è un francese che difende l’oro mondiale) che si è preso l’alloro anche alle ultime Olimpiadi, poi naturalmente attenzione al numero 1 del ranking Koki Kano e all’ungherese Gergely Siklosi. Sarà senza ombra di dubbio una grande giornata…











