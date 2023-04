Diretta/ Montevarchi San Donato (risultato 0-0) streaming video tv: via al derby!

DIRETTA MONTEVARCHI SAN DONATO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

Sta per iniziare la diretta Aquila Montevarchi San Donato Tavarnelle e, in virtù delle statistiche, possiamo analizzare al meglio la sfida tra due squadre che giocano per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C, girone B. Parliamo di un match importantissimo in chiave salvezza, una sorta di ultima spiaggia per i padroni di casa: da un lato i rossoblù, reduci dallo stop in casa della Recanatese e ultimi della classe con ventisette punti ottenuti finora (sei vittorie, nove pareggi, diciannove sconfitte); dall’altro i toscani allenati da Buzzegoli che, dopo quattro sconfitte di fila, sono pienamente invischiati in zona play-out e stazionano a quota trentuno punti (sei vittorie, tredici pareggi, quindici sconfitte).

Pesce d'aprile 2023/ Da Donald Trump ai lavori forzati a SEGA che “uccide” Sonic

Numeri identici per le due squadre in termini di gol: il Montevarchi ha realizzato ventinove reti subendone cinquantuno mentre il San Donato Tavarnelle ha segnato trentaquattro gol subendone cinquantadue. Si troveranno di fronte, quindi, le due peggiori difese del girone B. (Giulio Halasz)

MONTEVARCHI SAN DONATO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Montevarchi San Donato non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di Montevarchi San Donato sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

Piante emettono suoni se sono disidratate/ Lo studio: "Scoppi simili a bolle d'aria"

TESTA A TESTA

I testa a testa della diretta di Montevarchi San Donato hanno sempre visto, tranne una volta, le due formazioni segnare almeno un gol a testa. Nell’ultimo precedente ha avuto la meglio il San Donato per 3-1 con Ubaldi autore del primo gol, pareggio di Jallow e sorpasso di Russo fino al tris di Noccioli.

Il Montevarchi ha avuto alti e bassi nei testa a testa col San Donato in casa, perdendo due volte e vincendo una volta. L’unico successo è quello del 2019 per 3-1, vendicandosi del 3-2 dei gialloblu dello stesso anno. Il precedente più precedente invece giocato in casa del Montevarchi, è terminato 2-1 dal San Donato con una rimonta last minute di Caciagli su rigore e Regoli. (aggiornamento di Christian Attanasio)

Mal di testa sensibile al ciclo sonno-veglia/ E il "clock ipotalamico" rischia di...

RISULTATO INCERTO!

Montevarchi San Donato, in diretta sabato 1 aprile 2023 alle ore 17.30 presso lo stadio Gastone Brilli-Peri di Montevarchi, sarà una sfida valida per la 35^ giornata del campionato di Serie C. Derby salvezza tra due formazioni toscane sul fondo della classifica nel girone B. Si fa difficile la situazione del Montevarchi, rimasto all’ultimo posto dopo il ko in casa della Recanatese, il secondo consecutivo per i rossoblu che restano a -4 dall’Imolese penultima e dalla possibilità di disputare i play out.

Oltre all’Imolese, a 4 lunghezze di distanza dal Montevarchi c’è proprio il San Donato che, perdendo in casa contro il Gubbio, ha subito la quarta sconfitta consecutiva proseguendo in una discesa in classifica che ha complicato molto il cammino dei fiorentini. All’andata San Donato vincente per 3-1 sul Montevarchi che non affronta in casa il Tavarnelle dal 21 marzo 2021, in Serie D: 1-1 il pareggio finale in quell’occasione.

PROBABILI FORMAZIONI MONTEVARCHI SAN DONATO

Le probabili formazioni della diretta Montevarchi San Donato, match che andrà in scena allo stadio Gastone Brilli-Peri di Montevarchi. Per il Montevarchi, Marco Banchini schiererà la squadra con un 3-4-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Giusti; Chigi, Gennari, Bertola; Cerasani, Mussis, Amatucci, Lischi; Kernezo, Italeng, Perez. Risponderà il San Donato allenato da Daniele Buzzegoli con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Cardelli; Siniega, Gorelli, Brenna, E. Rossi; Bianchi, Calamai, Borghi; Russo; Marzierli, Ubaldi.

MONTEVARCHI SAN DONATO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Montevarchi San Donato, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Montevarchi con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.65, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo del San Donato, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.60.











© RIPRODUZIONE RISERVATA