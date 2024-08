DIRETTA MONZA SUDTIROL: TUTTO FACILE PER I BRIANZOLI?

Adesso ci siamo, la diretta Monza Sudtirol chiude questa prima giornata di Coppa Italia. Si scende in campo puntuali alle ore 21:15 di venerdì 9 agosto 2024. Tra i giocatori da attenzionare c’è sicuramente capitan Pessina. L’ex calciatore di Verona e Atalanta, risulta essere anche il prescelto dal dischetto. Chissà che non si possa vedere un calcio di rigore per sbloccare la sfida che vedrà la diretta tra Monza e Sudtirol.

Un altro calciatore che sta realizzando un grande pre-campionato é Gianluca Caprari. Il fantasista scuola Roma è tornato nell’ultime battute dello scorso campionato, dopo un brutto infortunio trattenuta in boxe per tutta la stagione: che possa essere l’anno della rivincita? Il pre-campionato è iniziato al meglio e vorrà di certo continuare così.

COME VEDERE LA DIRETTA MONZA SUDTIROL IN TV E STREAMING

Sarà possibile stasera assistere alla diretta Monza Sudtirol: la partita sarà visibile in chiaro su Italia 1. Invece per coloro che non si trovassero a casa davanti alla Tv potranno vedere comunque la diretta Monxa Sudtirol di Coppa Italia in streaming video su Mediaset Infinity attraverso lo smartphone o il tablet, a condizione che ci sia una buona connessione internet.

MONZA SUDTIROL: IL CAMMINO NEL PRE-CAMPIONATO

Continua la preparazione del Monza in vista della prossima stagione. La sfida di Coppa Italia sarà il quinto test per mister Alessandro Nesta, il primo ufficiale. Nel pre-campionato sono arrivate tre vittoria, un pareggio ed una sola sconfitta. Partiamo subito alla sconfitta, con il risultato di 0-1 contro un buon Palermo grazie la rete di Di Francesco. Il pari è arrivato nell’ultimo scontro affrontando il Sassuolo con il risultato di 2-2.

Le tre vittorie invece sono arrivate dal punto di vista cronologico contro Nuova Camunia, Alcione Milano e Vis Pesaro. Il calendario di serie A prevede una nuova amichevole prima dell’esordio in campionato contro l’Empoli. Come di consueto ormai da diversi anni il Monza affronterà il Milan, ossia il passato di Adriano Galliani. La sfida andrà in scena il 13 agosto alle ore 21:00.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA SUDTIROL

L’attesa per la diretta Monza Sudtirol cresce sempre di più, si tratta del primo test ufficiale per le due formazioni. In attesa delle formazioni ufficiali, proviamo a ipotizzare le scelte dei due allenatori. Mister Nesta dovrebbe confermare il suo modulo: 3-4-1-2. Sorrentino tra i pali è la scelta. In difesa la linea dovrebbe essere formata da D’Ambrosio come braccetto di destra, Mari e Caldirola dal centro fino a sinistra. Cerca spazio Izzo, chissà che non prenda il posto dell’ex Inter Caldirola. Sulle fasce Birindelli e Kyriakopoulos dovrebbero essere i favoriti, con il greco in grande spolvero.

Al centro capitan Pessina con la sua fascia agirà a fianco di Bondo, il motorino della squadra. Trequartista si candida Maldini con Caprari e Djuric più in avanti. Panchina per Mota. Anche mister Valente cerca di confermare il classico assetto: linea a tre difensiva con centrocampo 5 e due punte. Tra i pali non ci sono dubbi scenderà in campo Poluzzi. Difesa formata da Giorgini, Ceppitelli e Cagnano. Rover a tutta fascia per dare qualità con Casiraghi dall’altra parte. In mezzo al campo capitan Tait con Kurtic e la sorpresa Shiba. In attacco Odogwu è sicuro del posto, accanto a lui Pecorino o Merkaj.