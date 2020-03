Diretta Moto3/ Streaming video tv qualifiche, orari Gp Qatar (Losail)

La diretta delle qualifiche Moto3 oggi ci farà vivere belle emozioni dal circuito di Losail, che in questi giorni ospita purtroppo un Gran Premio del Qatar dimezzato. Come è infatti ampiamente noto, a causa del Coronavirus il Gp Qatar 2020 è stato annullato per la classe regina MotoGp, mentre la Moto3 come la Moto2 si è salvata solo perché le varie scuderie erano già presenti in loco quando è arrivato lo stop ai viaggi in particolare da Italia e Giappone, due nazioni che ovviamente nel motociclismo hanno fondamentale importanza. La Moto3 comunque parte, anche se poi si fermerà saltando come tutti la trasferta in Thailandia, che sarebbe stata fra due settimane. Godiamoci comunque questo accenno di normalità con la diretta delle qualifiche Moto3, che ci faranno compagnia oggi pomeriggio con i seguenti orari (italiani): la prima sessione Q1 avrà inizio alle ore 15.05 e durerà 15 minuti, poi breve pausa ed eccoci alle ore 15.30 alla Q2, che dopo altri 15 minuti di emozioni definirà la griglia di partenza per il Gp Qatar 2020 nella classe Moto3.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LE QUALIFICHE MOTO3

Il punto di riferimento per seguire le qualifiche della Moto3 in diretta tv da Losail sarà come sempre Sky, che pure nel Motomondiale 2020 detiene i diritti per seguire tutti appuntamenti a partire da questo dimezzato Gp Qatar d’apertura, canale di riferimento Sky Sport MotoGp (il numero 208) pur se in assenza della classe regina. Pure la diretta streaming video sarà dunque garantita agli abbonati tramite il servizio offerto da Sky Go, ma c’è una novità da segnalare: infatti, grazie a un accordo fra le due piattaforme, il Motomondiale 2020 è visibile anche su DAZN per i suoi abbonati.

DIRETTA QUALIFICHE MOTO3: VIA A UNA NUOVA STAGIONE

Ci avviciniamo alla diretta delle qualifiche Moto3 con tutte le incognite tipiche di una stagione che non è ancora nemmeno cominciata, ad eccezione dei test e delle prime prove libere disputate ieri. Impossibile dunque sbilanciarsi troppo, soprattutto in una categoria equilibrata per definizione come la Moto3. Ad esempio, un anno fa in Qatar in questa classe i grandi protagonisti furono il giapponese Kaito Toba, il nostro Lorenzo Dalla Porta e lo spagnolo Aron Canet: la vittoria alla fine andò a Toba, che poi però non ha più lasciato tracce nel resto della stagione, mentre Dalla Porta e Canet riusciranno ad esserne protagonisti fino in fondo, con l’azzurro capace di conquistare un titolo iridato che all’Italia mancava dal 2004 grazie ad Andrea Dovizioso in quella che si chiamava ancora 125. Oggi inizieremo a scoprire chi va più forte sul giro secco e sarà bello potersi concentrare almeno per un po’ solo sull’aspetto agonistico, purtroppo passato in secondo piano ultimamente. Chi conquisterà la prima pole position della stagione?



