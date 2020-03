Cancellato Gp del Qatar/ Il Coronavirus ferma la Motogp: rischia anche la Thailandia?

Manca solo l’ufficialità ma pare proprio che il Gp del Qatar, primo appuntamento del Mondiale 2020 della Motogp verrà annullato per l’emergenza Coronavirus. E’ questo l’annuncio scioccante che gli appassionati del Motomondiale temevano di ricevere, vista la situazione gravissima che stiamo vivendo nelle ultime settimane e che sta condizionando in maniera importante anche il mondo dello sport. La Dorna infatti sta per ufficializzare la cancellazione della prima gara di stagione, in programma propio il prossimo fine settimana del 6-7-8 di marzo a Losail, ma non solo. La federazione sta pensando di rivoluzionare il calendario per il campionato 2020, per non dover cancellare anche la prova del mondiale successiva, prevista il prossimo 22 marzo in Thailandia. Chiaramente la salute dei piloti come degli appassionati e addetti ai lavori è la priorità ma al momento non vi sarebbero le condizioni per gareggiare, visto l’altissimo rischio di contagio in queste zone: ecco perchè almeno la tappa di fine mese al Buriram potrebbe venire spostata a fine ottobre.

GP QATAR CANCELLATO MOTOGP: CORRERANNO MOTO 2 E MOTO 3

Secondo le ultime indiscrezioni, pare poi che dietro alla decisione di cancellare il Gp del Qatar 2020, che per la Motogp sarebbe andato in scena solo il prossimo fine settimana, vi sarebbe il forte pressing fatto dallo stesso governo qatariota, preoccupato per l’arrivo di moltissimi italiani che lavorano nel paddock, che potrebbero dunque facilitare la diffusione del coronavirus nel paese. La Dorna pur riconoscendo tale preoccupazione, ha fatto di tutto per evitare la cancellazione della gara ma pare che non si sia trovato un accordo: l’uscita di scena di Losail dal calendario ufficiali pare quindi sia stata inevitabile. Da aggiungere però che in Qatar solo la Motogp, ovvero la classe regina, non farà capolino questo fine settimana: Moto 2 e Moto 3 invece vivranno regolarmente il loro primo fine settimana di gara per a stagione 2020 del Mondiale, dato che erano già presenti a Losail da inizio settimana, per una sessione di test pre season a loro riservata. Dopo dunque gli ultimi test vissuti proprio a Losail a fine di febbraio, dovremo ancora attendere a lungo per vedere i nostri beniamini in pista.

