Diretta Motocross/ Gp d’Asia 2019, streaming video tv: orario e vincitore (Semarang)

Nuovo appuntamento in Indonesia per il mondiale della Mxgp: oggi domenica 14 luglio 2019 la Motocross sarà in diretta dalla pista di Semarang per disputare il Gran premio d’Asia 2019, dodicesimo banco di prova del calendario. Qui sulla terra indonesiana quindi i riflettori saranno ancora una volta tutti su Tim Gajser, che punta a farsi di nuovo protagonista unico dopo quanto accaduto a Palembang pochi giorni fa. Di certo lo sloveno avrà tutto il palcoscenico per sè: anche in questo appuntamento del mondiale infatti non vi saranno al via ne il campione della motocross in carica Jeffery Herlings nè il nove volte iridato Tony Cairoli, visto che entrambi non si sono ancora rimessi in sesto dopo gli ultimi incidenti.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP D’ASIA DI MOTOCROSS

Complice il forte fuso orario non sarà agevole per tutti gli appassionati della Mxgp assistere alle due gare: va però detto che questo fine settimana infatti sarà assicurata la diretta tv del Gp d’Asia 2019 di motocross da Semarang sia per gara-1 che gara-2. In questo fine settimana inoltre il punto di riferimento per la diretta tv non sarà a tv di stato ma il canale Eurosport 2, presente sulla piattaforma di Sky. La diretta streaming video sarà poi assicurata tramite l’app Sky Go e Eurosport player, riservate però solo agli abbonati. Ricordiamo inoltre che per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo a Semarang ci si potrà pure collegare al portale ufficiale del Mondiale Motocross, all’indirizzo www.mxgp.com, dove sarà disponibile pure il live timing di tutti gli appuntamenti della giornata.

DIRETTA MOTOCROSS GP ASIA 2019: GLI ORARI

Diamo quindi gli orari per seguire questo fine settimana tutto dedicato al Gp di d’Asia 2019 che però come abbiamo visto prima potrebbe essere difficile da seguire per gli appassionati italiani visto il fuso orario tra Italia e Semarang. Facendo quindi un rapido calcolo possiamo dire che la Motocross tornerà in diretta dal continente asiatico la mattina molto presto. Tim Gajser e gli altri big della stagione Mxgp quindi vivranno gara 1, primo impegno decisivo del Gp d’Asia alle ore 8.15 del mattino italiano, mentre gara 2 si accenderà solo alle ore 11.10 sempre italiane. Entrambe le gare della categoria regina MXGP saranno precedute da quelle della classe MX2. Naturalmente ogni gara di questo Gran Premio avrà come sempre la durata di 30 minuti più due giri, sia nella MXGP sia nella MX2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA