Diretta motocross/ Gp Lettonia 2019 streaming video e tv: Cairoli a Kegums

Oggi, domenica 16 giugno, torna in diretta il motocross, che propone il Gran Premio di Lettonia 2019 da Kegums, nono atto del Mondiale Motocross che fa tappa oggi in questa località della Livonia, regione storica del paese baltico e tappa tradizionale del Mondiale motocross. Il nostro Tony Cairoli, dopo una fantastica prima parte di stagione, adesso è in difficoltà e ha subito la rimonta dello scatenato Tim Gajser, dal momento che lo sloveno ha vinto gli ultimi tre Gran Premi facendo sempre doppietta, in Portogallo, in Francia ed infine anche settimana scorsa in Russia, mentre l’ultima vittoria di Cairoli risale al 12 maggio a Mantova. È passato poco più di un mese, sembra essere cambiato tutto, come testimonia anche la classifica del Mondiale piloti della classe MXGP, che adesso è giudicata proprio da Gajser con 351 punti davanti a Cairoli, secondo a quota 338. Differenza minima, ma il trend è dalla parte di Gajser e Cairoli deve provare a risalire la corrente.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP LETTONIA DI MOTOCROSS

Notizie solo parzialmente buone ci arrivano per tutti gli appassionati della MXGP: questo fine settimana infatti sarà assicurata la diretta tv del Gp Lettonia 2019 di motocross da Kegums solamente per gara-1, mentre per gara-2 ci si dovrà accontentare di una differita alle ore 19.10. Segnaliamo che gli appuntamenti saranno visibili al canale Rai Sport + HD, al numero 57 del telecomando: di conseguenza sarà possibile seguire gli eventi in Lettonia anche in diretta streaming video, tramite i servizi offerti da Rai Play (una diretta e l’altra naturalmente in differita). Ricordiamo inoltre che per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo a Kegums ci si potrà pure collegare al portale ufficiale del Mondiale Motocross, all’indirizzo www.mxgp.com, dove sarà disponibile pure il live timing di tutti gli appuntamenti della giornata. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA MOTOCROSS GP LETTONIA: GLI ORARI

Passiamo adesso a vedere quali saranno gli orari dei principali appuntamenti dell’intensa giornata odierna con le due categorie maggiori del motocross per il Gp Lettonia, dunque i momenti in cui sono fissati gli appuntamenti con le gare del nostro Tony Cairoli e degli altri campioni del motocross. Le due gare della classe regina MXGP per il Gran Premio di Lettonia 2019 dalla pista di Kagums avranno luogo rispettivamente alle ore 13.15 e alle ore 16.10 italiane, tenendo conto dell’ora di fuso orario che ci separa dal Paese baltico, dove saranno invece le 14.15 e le 17.10. Entrambe le gare della categoria regina MXGP saranno precedute da quelle della classe MX2, che andranno invece in scena alle ore 12.15 e alle ore 15.10 italiane, sempre considerando il fuso. Naturalmente ogni gara di questo Gran Premio avrà come sempre la durata di 30 minuti più due giri, sia nella MXGP sia nella MX2.



© RIPRODUZIONE RISERVATA