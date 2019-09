Diretta Motocross/ Gp delle Nazioni 2019, streaming video e tv: occhio al Team Italia

Dopo l’assegnazione ormai con tutti i crismi del titolo iridato a Tim Gajser, ecco che la Motocross torna in diretta oggi per l’ultima tappa del calendario, il Gp delle Nazioni 2019. Smesse quindi le insigne della propria scuderia, è tempo di lottare sulla sabbia di Assen per la propria nazionale, prima di chiudere tutto e salutarci in vista della prossima stagione mondiale: come al solito sarà un banco di prova di eccezionale valore agonistico, dove di certo non mancherà lo spettacolo, viste poi le caratteristiche ben particolari della pista olandese. A vivacizzare poi il questo fine settimana della Motocross (se mai ce ne fosse bisogno) vi è anche il meteo: pare infatti che la pioggia tormenterà i partecipanti del Gp delle Nazioni 2019, che dovranno fare ben attenzione al terreno scivoloso di Assen (si tratta di sabbia posta sopra l’asfalto dell’autodromo, abbastanza complicato da affrontare).

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE IL GP DELLE NAZIONI DI MOTOCROSS

Notizie buone ci arrivano per tutti gli appassionati della MXGP: questo fine settimana infatti sarà assicurata la diretta tv del Gp delle Nazioni 2019 di motocross da Assen su Eurosport 2 sia per gara 1 sia per gara 2 per i propri abbonati. Di conseguenza sarà possibile seguire gli eventi sulla sabbia olandese in questa ultima domenica di gare per la Motocross anche in diretta streaming video, tramite i servizi offerti da Eurosport Player. Ricordiamo inoltre che per rimanere aggiornati su quanto sta accadendo ad Assen ci si potrà pure collegare al portale ufficiale del Mondiale Motocross, all’indirizzo www.mxgp.com, dove sarà disponibile pure il live timing di tutti gli appuntamenti della giornata.

DIRETTA MOTOCROSS, GP DELLE NAZIONI 2019: IL PROGRAMMA

In attesa quindi di dare la parola alla pista per le due gare che caratterizzeranno questa domenica dedicata al Gp delle Nazioni 2019, ultima prova della stagione per la Motocross mondiale, dobbiamo certo ricordare anche il programma ufficiale, per poter seguire al meglio non solo i nostri beniamini, ma pure i piloti del Team Italia, capitanati da Alex Lupino (Cairoli ancora infortunato). Ecco quindi che dopo prove libere e qualifiche, assisteremo a due gare: per la Mxgp il primo appuntamento con gara 1 sarà alle ore 13.10, mentre gara 2 avrà luogo alle ore 16.08. In entrambi i casi le gare dureranno trenta minuti + 2 giri alla bandiera a scacchi.



