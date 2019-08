Diretta Motocross/ Gp d’Imola 2019: streaming video tv, orario e vincitore

Dopo una lunga sosta ecco che il Mondiale di Motocross torna in diretta in questa domenica 18 agosto 2019: di scena il Gran Premio di Imola, appuntamento tra i più spettacolari del calendario iridato e che pure potrebbe rivelarsi ancor più speciale. Già oggi infatti con ben 4 Gp di anticipo rispetto alla fine del mondiale 2019 potremmo incoronare i nuovi campioni della Mxgp e Mx2: la situazione nelle varie classifiche è infatti molto chiara, specie per la classifica regina, dove le defezioni di Tony Cairoli e Jeffrey Herlings hanno avuto gran peso. Grande scenario, grandi protagonisti e grande posta in palio: ci attende un Gp d’Imola per la Motocross davvero speciale.

DIRETTA MOTOCROSS STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE IL GP IMOLA 2019

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv per il GP d’Imola 2019 della motocross dovrebbe essere trasmessa su Rai Sport e Rai Sport + per gara 1 come per gara 2; diretta streaming video disponibile su www.raiplay.it. Segnaliamo inoltre la possibilità di seguire la doppia prova italiana anche sul satellitare al canale Eurosport 2, disponibile sulla piattaforma Sky: streaming video offerto agli abbonati tramite la ben nota app Sky Go. Ricordiamo infine le possibilità offerte dal sito ufficiale del mondiale con il live timing di tutte le sessioni sulla pista di Imola all’indirizzo www.mxgp.com.

DIRETTA MOTOCROSS: GLI ORARI DEL GP DI IMOLA 2019

Passiamo adesso a vedere quali saranno gli orari dei principali appuntamenti di questa decisiva domenica di gara per il Gp d’Imola 2019 con le due categorie maggiori del motocross. Segnaliamo subito che essendo in Italia, gli appassionati potranno seguire le imprese dei loro beniamini senza alcun problema: il programma è infatti quello solito per i gran premi in Europa per il Mondiale. Ricordiamo quindi subito che le due gare della classe regina MXGP per il Gran Premio di Imola 2019 dalla pista emiliana avranno luogo rispettivamente alle ore 14.15 e alle ore 17.10. Entrambe le gare della categoria regina MXGP saranno precedute da quelle della classe MX2, che andranno invece in scena alle ore 13.15 e alle ore 16.10. Naturalmente ogni gara di questo Gran Premio avrà come sempre la durata di 30 minuti più due giri, sia nella MXGP sia nella MX2.



